Такие пироги… Изуродованная пластикой звезда реалити-шоу решила заняться спортом, но забыла про одежду

Френчи прославилась благодаря своему участию в реалити-шоу во Франции, а теперь взялась и за американскую публику - женщина переехала в США и не упускает ни одной возможности привлечь к себе внимание.

На днях ее заметили на поле для гольфа в Лас-Вегасе. Френчи решила провести время на свежем воздухе и немного поиграть, но, как обычно, сделала это в своем стиле - без верхней одежды...