Такие пироги… Изуродованная пластикой звезда реалити-шоу решила заняться спортом, но забыла про одежду
24 ноября 2018, 16:21
Французской модели и актрисе Френчи Морган всего 43 года, но, из-за пристрастия к пластике, определить ее возраст на взгляд трудно...
Френчи прославилась благодаря своему участию в реалити-шоу во Франции, а теперь взялась и за американскую публику - женщина переехала в США и не упускает ни одной возможности привлечь к себе внимание.
На днях ее заметили на поле для гольфа в Лас-Вегасе. Френчи решила провести время на свежем воздухе и немного поиграть, но, как обычно, сделала это в своем стиле - без верхней одежды...