Сб, 24.11.2018
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  • Такие пироги… Изуродованная пластикой звезда реалити-шоу решила заняться спортом, но забыла про одежду

Такие пироги… Изуродованная пластикой звезда реалити-шоу решила заняться спортом, но забыла про одежду

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ФОТО: Vida Press

Французской модели и актрисе Френчи Морган всего 43 года, но, из-за пристрастия к пластике, определить ее возраст на взгляд трудно...

Френчи прославилась благодаря своему участию в реалити-шоу во Франции, а теперь взялась и за американскую публику - женщина переехала в США и не упускает ни одной возможности привлечь к себе внимание. 

ФОТО: Vida Press

На днях ее заметили на поле для гольфа в Лас-Вегасе. Френчи решила провести время на свежем воздухе и немного поиграть, но, как обычно, сделала это в своем стиле - без верхней одежды...

ФОТО: Vida Press

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