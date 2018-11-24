В точку! Вот четверка самых пьющих знаков Зодиака

Склонность к алкоголизму, как и многие другие нехорошие привычки, может быть изначально заложена в человеке, в зависимости от его знака Зодиака. Наш постоянный эксперт – ясновидящая Саона - рассказала EG.RU о том, какие знаки Зодиака больше остальных склонны к алкоголизму.

Стрелец

Представители этого знака Зодиака обожают веселье и экстрим, но собственное здоровье и моральный облик их беспокоbт не так сильно. Обычно именно Стрельцы в компании являются теми самыми затейниками, которые каждую дружескую посиделку превращают в пьянку. Они не только сами пьют, но и соблазняют других. С другой стороны, если и пить, то именно компании Стрельцов – на следующее утро вам будет стыдно, но и веселых воспоминаний вы накопите на всю оставшуюся жизнь.

Скорпион

Скорпионы любят алкоголь, потому что выпивая, они чувствуют себя на высоте. Алкоголь снимает с них все комплексы и барьеры, которые мешают в полной мере контролировать ситуацию и удерживать все внимание на себе, а они это так любят. Впрочем, пить они не умеют и часто их приходится отвозить домой кому-то из друзей, потому что к концу вечера они уже не стоят на ногах.

Близнецы

Близнецы обожают веселье. Клубы, бары, шумные посиделки – это их стихия. От подобных мероприятий они привыкли получать максимум эмоций. Они не из тех, кто придет на вечеринку, поздоровается со всеми и быстро удалится, потому что утром на работу. Они будут пить и веселиться столько, сколько захотят, а утром соврут начальству, что заболели, хотя на самом деле еще не ложились спать.

Овен