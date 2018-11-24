Легендарное фото... Как прибалтийская чемпионка для Playboy снималась

Портал Elu24 решил вспомнить, чем за время своей карьеры публике запомнилась Инета. Интересно то, что в 2004 году, ныне 37-летняя Инета, являющаяся президентом Союза легкой атлетики Латвии, приняла участие в фотосессии для мужского журнала Playboy...

ФОТО: Ancensored.com

Не удивительно, что снимок вызвал резонанс, ведь он действительно очень откровенный, хоть и нельзя не признать, что Инета выглядит просто восхитительно!

ФОТО: BERTRAND GUAY / AFP

Кстати, с 2006 года Инета состоит в браке с российским хоккеистом Петром Счастливым. В 2012 году она призналась, что покидает спорт и намерена посвятить себя семье.

ФОТО: GUSTAU NACARINO / REUTERS

Отметим, что Инету уже признавали одной из самых сексуальных женщин мира. В 2010 году американский мужской журнал Esquire опубликовал своеобразный "атлас сексуальности" - список женщин, которых редакция считает самыми сексуальными в странах, где они родились, выросли или проживают.

Титулы присваивались за глаза, за великолепие фигуры, за особый шарм и обворожительность, за спортивные достижения, за близость к трону и даже за активную жизненную позицию. Самой сексуальной женщиной планеты была названа американская актриса Минка Келли. Что касается Латвии, то журнал выбрал в качестве самой сексуальной Инету Радевича.