Можно, но не всем. Врач рассказал, в каком случае можно позволить себе выпить глинтвейн

— Есть люди, которые страдают заболеваниями зависимости — алкоголики. Таким людям употреблять алкогольную продукцию нельзя вообще никак, ни в каких количествах, ни в маленьких, ни в больших. Потому что у них изменены обменные процессы и как только алкоголик получает минимальную дозу, допустим, рюмку алкогольного напитка, у него запускается патологическая реакция и возникает рецидив заболевания. У него начинается запой или псевдозапой, — объяснил врач.