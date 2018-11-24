Актер из «Игры престолов» рассказал об интиме со звездой «Дома-2»

Новость об адюльтере разлетелась буквально по всему свету и уже через сутки журналисты из Канады звонили Киту в Лондон. С самим артистом связаться не удалось, однако прокомментировать ситуацию согласился официальный представитель знаменитости.

Тот дал понять, что актер категорически опровергает рассказ российской модели. "Утверждения в этой истории полностью ложны. (Харингтон. – Прим. ред.) никогда не был в Люксембурге, и он никогда не встречался с Ольгой Власовой", – отметил менеджер артиста в беседе с ET Canada.

Напомним, что Кит Харингтон счастливо женат. В июне этого года он оформил отношения с коллегой по цеху Роуз Лесли, с которой познакомился в 2012 году на съемках "Игры престолов". Примечательно, что и в сериале они сыграли влюбленных: рыжеволосая Роуз сыграла роль "одичалой" Игритт, пишет Дни.ру.

ФОТО: Jane Barlow / AP