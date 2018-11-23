«Неверная пятница»: сегодня самый популярный день для супружеских измен

В некоторых странах мира сегодняшний день называют «неверной пятницей», так как это чуть ли не последняя по времени возможность для любителей супружеских измен «сходить налево» и остаться при этом незамеченными. А все потому, что потом наступает долгий сезон праздников и суеты в поисках подарков, когда изменять своим половинкам бывает просто некогда.

Так что если сегодня ваш супруг придет с работы неожиданно поздно, то у вас появится весомый повод насторожиться.

По крайней мере, именно такую информацию предоставил популярный веб-сайт, предназначенный для организации свиданий состоящих в браке людей. Спрос на подобные порталы постоянно растет, они объединяют людей, которые уже состоят в браке и планируют завести любовника или любовницу.

Оказалось, что 80% разного рода супружеских измен планируются пользователями сайта именно на 23 ноября.

Создатели портала и психологи полагают, что частично в этом виновата плохая погода.

Более длинные по продолжительности ночи и холод за окном идеально подходят для людей, которые желают слиться в страстных объятиях и испытать тепло запретной любви.

Если ваша вторая половинка на эти выходные запланировала какую-то поездку, то и здесь стоит проявить максимальную осторожность. Сайт показал, что

40% его пользователей выбираются куда-нибудь подальше для осуществления супружеских измен в эти выходные.