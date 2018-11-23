Звезды, которые победили смертельный диагноз

ЮЛИЯ ВОЛКОВА

Заводная «татушка» столкнулась с болезнью после того, как бывшему директору t.A.T.u. Ивану Шповалову диагностировали опухоль головного мозга. Юля решила сдать анализы, после чего подтвердился и ее диагноз –рак щитовидной железы. После операции по удалению опухоли Волкова потеряла голос, так как врачи удалили часть голосовых связок. «Того, что я рыдала, не было. То есть все, я просто дома, у меня двое детей. Вот я и моя болезнь». На сегодняшний день Юлия полностью здорова, как она говорит, благодаря своей вере и спокойствию.

БОРИС КОРЧЕВНИКОВ

В одном из выпусков «Прямого эфира», посвященному онкологическим заболеваниям, телеведущий поделился, что на себе испытал чувства человека, которому поставлен страшный диагноз – опухоль мозга. «Подумал, что смогу жить полноценно. Потому что именно тогда, когда мы думаем, что можем умереть, мы начинаем жить полной жизнью», – рассказывал Корчевников. К счастью, опухоль Бориса оказалась доброкачественной, но трепанацию мозга врачам выполнить все равно пришлось.

ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ

В 1991 году певице поставили диагноз рак груди в последней стадии. В шоке были все, ведь Вайкуле всегда вела здоровый образ жизни, занималась спортом, а болезнь оставалась незамеченной долгие годы. После скорой операции опухоль удалось полностью ликвидировать, но болезнь оставила яркий след в жизни Лаймы: «Когда говорят, что умирать не страшно, не верьте! Я через это прошла».

АНДРЕЙ ГАЙДУЛЯН

Звезде сериала «САШАТАНЯ» был поставлен диагноз лимфома Ходжкина, после чего актер сразу же уехал лечиться в Германию. После курса химиотерапии Андрею стало легче, однако, в социальных сетях появилась информация о тяжелом состоянии Андрея и срочном сборе денег на операцию. Как только близкие и сам Гайдулян узнали об этом, слухи сразу же опровергли: сбор осуществляли мошенники. После этого актер лично обратился к поклонникам, заявив, что лечение проходит успешно и совсем скоро он вернется к нормальной жизни в Москве.

ДАРЬЯ ДОНЦОВА