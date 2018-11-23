С чем нужно попрощаться в 2018 году по знаку Зодиака: советы Василисы Володиной

2018 год подходит к концу. Астрологи уже составили гороскоп на грядущий год, где вы можете найти для себя много полезных советов. Однако некоторые вещи лучше оставить в уходящем году, и тогда уже скоро вы сможете изменить жизнь к лучшему и приблизиться к своим целям, отмечают эксперты Dailyhoro.

Овен

Овнам стоит оставить в уходящем году упрямство, ведь это качество никак не помогает им добиваться поставленных целей, а скорее наоборот - мешает признавать свои ошибки. Не всегда нужно доказывать свою правоту и выяснять отношения с теми, кто придерживается другой точки зрения.

Вполне возможно, что мнение и советы других людей помогут Овнам сделать правильный выбор или решить трудную проблему,

поэтому стоит хотя бы иногда к ним прислушиваться.

Телец

Тельцам необходимо избавиться от привычки постоянно экономить. Несмотря на то, что многие считают это качество положительным, оно не позволяет представителям этого знака Зодиака наслаждаться жизнью и иногда баловать себя заслуженными сюрпризами. Не стоит ограничивать себя во всем: порой нужно удовлетворять свои желания.

Близнецы

Гороскоп сулит Близнецам удачный год, но только в том случае, если они начнут уделять больше внимания близким людям. Зачастую Близнецы сконцентрированы только на своих интересах.

Представителям этого созвездия астрологи советуют чаще интересоваться жизнью близких людей и хотя бы иногда оказывать бескорыстную помощь.

Таким образом Близнецы сделают первый шаг к счастливым переменам.

Рак

Раки слишком часто драматизируют, и от этой привычки нужно избавиться еще в 2018 году. Предстоящий год подарит представителям этого созвездия массу положительных моментов, но из-за пессимистичности Раки могут этого даже не заметить. Не стоит омрачать происходящие события. Если Раки смогут найти источник положительных эмоций, то уже в 2019 году их жизнь станет ярче и насыщеннее.

Лев

Окружающие зачастую считают Львов высокомерными и самовлюбленными.

Возможно, настало время разрушить сложившийся стереотип о себе, и для этого нужно стать более общительными и дружелюбными.

Как правило, Львы обожают внимание, ведь именно это придает им сил и уверенности. Но в 2018 году Львам стоит найти и другие способы повысить уверенность в себе.

Дева

Девам пора перестать все контролировать и признать тот факт, что даже они могут совершить ошибку. Желание делать все безупречно не приводит ни к чему хорошему, а даже наоборот - становится причиной разочарований, когда все идет не так, как хотелось бы. Перфекционизм - качество, от которого нужно избавиться в уходящем году. В этом случае груз ответственности за совершенные действия станет меньше, а каждый новый день перестанет быть тяжелым испытанием.

Весы

В конце года Весам рекомендуется избавиться от сомнений и робости, которые отдаляют их от успеха.