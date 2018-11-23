Пятерых мужчин уволили с работы, потому что они белые гетеросексуалы

В Великобритании случился большой скандал вокруг из-за увольнения пятерых мужчин-рекламщиков. Они обвиняют работодателя в расизме и сексизме, а работодатель это и не скрывает.

Одно из самых известных рекламных агентств в мире J. Walter Thompson London (JWT) назначило креативным директором Джо Уоллес. Сотрудники говорят, что она идентифицирует себя как гей-женщина. Нет, не лесбиянка, а именно женщина-гей.

После назначения она сказала, что хочет “уничтожить (obliterate) культуру Мэд Мэна“. Это американский сериал “Безумцы“ про рекламную компанию “Стерлинг-Купер“.

Джо Уоллес уверена, что в бизнесе доминировали белые гетеросексуальные мужчины, и решила положить этому конец. Она уволила пятерых мужчин, которые подпадали под её описание. Под горячую руку начальницы-гея попал и известный рекламщик Чес Бэйфилд. Он обладатель десятка премий за рекламные концепции.

“Если прямо сейчас кто-нибудь из JWT заявил бы, что наша первостепенная задача — вычистить компанию от молодых чёрных лесбиянок, мы бы были на всех передовицах. И, к слову, заслуженно“, - анонимно сказал один из сотрудников JWT.