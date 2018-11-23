Пт, 23.11.2018
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  • Самая завидная невеста Эстонии показала соблазнительную фигуру в шортах

Самая завидная невеста Эстонии показала соблазнительную фигуру в шортах ФОТО!

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Erna Husko

ФОТО: Instagram

Модель из Финляндии Эрна Хуско, которая проживает в Таллинне, в Сети известна скорее благодаря своим выдающимся формам, нежели своими заслугами в фигурном катании, которое она оставила несколько лет назад, чтобы полностью посвятить себя фитнесу. На этот же раз бывшая профессиональная фигуристка решила немного разнообразить свою галерею и опубликовала видео у плиты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сейчас Эрна проводит время в США, но не забывает о принципах здорового образа жизни и постоянно готовит для себя вкусные и полезные блюда. Смотри видео!

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