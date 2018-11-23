Самая завидная невеста Эстонии показала соблазнительную фигуру в шортах

Модель из Финляндии Эрна Хуско, которая проживает в Таллинне, в Сети известна скорее благодаря своим выдающимся формам, нежели своими заслугами в фигурном катании, которое она оставила несколько лет назад, чтобы полностью посвятить себя фитнесу. На этот же раз бывшая профессиональная фигуристка решила немного разнообразить свою галерею и опубликовала видео у плиты.