Самая завидная невеста Эстонии показала соблазнительную фигуру в шортах ФОТО!
23 ноября 2018, 13:05
Модель из Финляндии Эрна Хуско, которая проживает в Таллинне, в Сети известна скорее благодаря своим выдающимся формам, нежели своими заслугами в фигурном катании, которое она оставила несколько лет назад, чтобы полностью посвятить себя фитнесу. На этот же раз бывшая профессиональная фигуристка решила немного разнообразить свою галерею и опубликовала видео у плиты.
Сейчас Эрна проводит время в США, но не забывает о принципах здорового образа жизни и постоянно готовит для себя вкусные и полезные блюда. Смотри видео!