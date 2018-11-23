Фото: соблазнительная Виктория Боня разделась на Мальдивах

«Как же я люблю себя, когда занимаюсь в спортзале, — делилась она накануне. — Сама себе признаюсь в любви! Более часа отзанималась, остались еще упражнения на спину, пресс,и можно идти отдыхать: купаться и загорать»

Боня не стесняется показать обнаженное тело. На Мальдивах модель сфотографировалась совершенно голой. На фоне золотистого песка, зелени и голубого неба обнаженная Виктория, по мнению подписчиков, выглядит еще более привлекательной.

Виктория Боня проводит время на отдыхе вместе с телеведущей Хофит Голан, британским рэпером Тохи, а также итальянским манекенщиком Марко Ферреро. К слову, еще недавно с последним ей приписывали романтические отношения. Но, судя по коротким видео с отдыха пару связывает лишь дружба.