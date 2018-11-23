Фото: соблазнительная Виктория Боня разделась на Мальдивах

Несколько дней назад Виктория Боня с друзьями отправились на Мальдивы. Здесь телеведущая наслаждается роскошным отдыхом: нежится на пляже, посещает вечеринки и не забывает делиться фотоотчетом о путешествии. Виктория хвастается купальниками разных цветов и фасонов, а также демонстрирует стройную фигуру, над которой много работает в спортзале даже во время отпуска, пишет СтарХит.
«Как же я люблю себя, когда занимаюсь в спортзале, — делилась она накануне. — Сама себе признаюсь в любви! Более часа отзанималась, остались еще упражнения на спину, пресс,и можно идти отдыхать: купаться и загорать»
Боня не стесняется показать обнаженное тело. На Мальдивах модель сфотографировалась совершенно голой. На фоне золотистого песка, зелени и голубого неба обнаженная Виктория, по мнению подписчиков, выглядит еще более привлекательной.
Виктория Боня проводит время на отдыхе вместе с телеведущей Хофит Голан, британским рэпером Тохи, а также итальянским манекенщиком Марко Ферреро. К слову, еще недавно с последним ей приписывали романтические отношения. Но, судя по коротким видео с отдыха пару связывает лишь дружба.
Молодые люди прекрасно проводят время: на днях Боня представила на суд поклонников ролик с зажигательным танцем, который, помимо нее исполнили Марко и Хофит. Все трое были облачены в белые купальники с черными вставками, а Ферреро ради этого надел даже туфли на шпильках. Хореографию троих тут же по достоинству оценили подписчики. Правда, многие пользователи Сети отметили, что женская половина уступает Марко в умении танцевать. К слову, на райских островах Виктория уже начала отмечать свой день рождения, который наступит только через пять дней.