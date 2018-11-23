Не получилось: 49-летняя Эвелина Бледанс впервые рассказала о неудачной беременности

В сентябре этого года 49-летняя Эвелина Бледанс сообщила, что в скором времени у нее появится третий ребенок. Однако спустя несколько недель поклонники актрисы забеспокоились, все ли в порядке с беременностью знаменитости... Тогда волноваться фанатов заставил неоднозначный пост Эвелины в соцсети, в котором она призналась, что ее мечта не сбылась. Однако, что именно имела ввиду Эвелина, она не объяснила.