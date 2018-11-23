Пт, 23.11.2018
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  • Не получилось: 49-летняя Эвелина Бледанс впервые рассказала о неудачной беременности

Не получилось: 49-летняя Эвелина Бледанс впервые рассказала о неудачной беременности

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Эвелина Бледанс.

ФОТО: Instagram

Актриса Эвелина Бледанс поделилась своими переживаниями.

В сентябре этого года 49-летняя Эвелина Бледанс сообщила, что в скором времени у нее появится третий ребенок. Однако спустя несколько недель поклонники актрисы забеспокоились, все ли в порядке с беременностью знаменитости... Тогда волноваться фанатов заставил неоднозначный пост Эвелины в соцсети, в котором она призналась, что ее мечта не сбылась. Однако, что именно имела ввиду Эвелина, она не объяснила.

И лишь на днях звезда подтвердила догадки подписчиков, сделав откровенное признание:

"Мои хорошие, пожалуйста, не задавайте мне вопросов про беременность. У меня не получилось иметь девочку. У меня есть два сына — это мое счастье, моя любовь. Я буду танцевать, петь, потому что жизнь моя продолжается".

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