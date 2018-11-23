Пт, 23.11.2018
Первое интервью с копией Филиппа Киркорова: кто этот мужчина, который не дает жителям Эстонии покоя? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Названы самые опасные для туристов страны в 2019 году

Названы самые опасные для туристов страны в 2019 году

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кабул.

ФОТО: SCANPIX

По мнению страховщиков, там самые высокие риски для здоровья, в том числе при движении в транспорте.

Ливия, Афганистан и Сомали признаны самыми рискованными странами для туристов в 2019 году. Это определили специалисты в области здравоохранения и безопасности компании International SOS, сообщает Daily Mail.

Согласно интерактивной Карте рисков путешествий, в этих странах путешественники могут сталкиваются с большими рисками для здоровья, в том числе с серьёзной опасностью при передвижении по дорогам.

Крайне опасными также признаны Южный Судан, Нигер, Кот-д'Ивуар и Сьерра-Леоне. Среди стран с наибольшими рисками безопасности на дорогах названы Бразилия, Боливия, Саудовская Аравия, Иран и Казахстан. Высокий риск личной безопасности отмечен в Сирии, Йемене, Южном Судане и Мали.

Россию отметили на карте средним уровнем опасности по всем трём показателям. А самыми безопасными странами по всем параметрам эксперты признали Норвегию, Финляндию и Исландию.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ