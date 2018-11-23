Пт, 23.11.2018
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Объявившая о свадьбе Буланова: я себя хоронить не собираюсь

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Татьяна Буланова.

ФОТО: Filippov Alexei/ITAR-TASS

Татьяна Буланова, оформившая развод с Владиславом Радимовым, не исключает возможности снова выйти замуж. Зато семейный статус сменил ее первый муж, продюсер Николай Тагрин. 

Журналисты пообщались с Татьяной Булановой, которая приняла участие в юбилейном концерте своего друга, певца и композитора Альберта Асадуллина в БКЗ "Октябрьский". Популярная исполнительница выглядела великолепно, поэтому репортеры предположили, что артистка влюблена и счастлива в новых отношениях.

Буланова не исключила, что может выйти замуж в третий раз. "Теоретически да, почему нет? Я себя хоронить не собираюсь", – сообщила представителям СМИ певица. А ее продюсер Николай Тагрин, который, к слову, был ее первым мужем, компетентно сообщил: "Сватается к ней один танцор, да денег у него нет".

Буланова немедленно отреагировала, сказав, что Тагрин шутит, и сменила тему, объявив о том, что ее экс-супруг недавно женился на женщине, с которой встречался на протяжении нескольких лет. Николай Тагрин не стал отпираться. "Женись давай, старый пень", – сказала она. Вот я и женился", – цитирует продюсера Татьяны Булановой StarHit.

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