Объявившая о свадьбе Буланова: я себя хоронить не собираюсь

Журналисты пообщались с Татьяной Булановой, которая приняла участие в юбилейном концерте своего друга, певца и композитора Альберта Асадуллина в БКЗ "Октябрьский". Популярная исполнительница выглядела великолепно, поэтому репортеры предположили, что артистка влюблена и счастлива в новых отношениях.

Буланова не исключила, что может выйти замуж в третий раз. "Теоретически да, почему нет? Я себя хоронить не собираюсь", – сообщила представителям СМИ певица. А ее продюсер Николай Тагрин, который, к слову, был ее первым мужем, компетентно сообщил: "Сватается к ней один танцор, да денег у него нет".