Гороскоп на сегодня: Тельцам стоит держать мысли в секрете, а Девам – набраться терпения

Овен

Вы сегодня справитесь со всеми трудностями, не прилагая усилий. Но не надейтесь, что и в дальнейшем все будет идти как по маслу, пишет Segodnya.

Телец

Постарайтесь не распространяться о планах на будущее. Зависть со стороны вашего окружения может накликать неудачи. Держите мысли в секрете.

Близнецы

Не хочешь зла, не делай добра. Помните об этом, когда вам захочется посодействовать коллеге. В результате вы можете поплатиться за свою доброту.

Рак

Сегодня вам придется преодолеть некоторые искушения ради работы. В противном случае неприятностей не избежать.

Лев

Действуйте только привычными и проверенными методами и именно так, как вам подсказывают ваш опыт и профессиональное чутье.

Дева

Наберитесь терпения, в спешке вы рискуете не продумать и не учесть очень важные аспекты дел.

Весы

Соберитесь с силами и мыслями и начните решать проблемы, иначе они с каждым новым днем будут увеличиваться, как снежный ком.

Скорпион

Ничего экстраординарного или неожиданного не предвидится, поэтому вы можете в коим-то веки просто получать удовольствие от приятного дня.

Стрелец

На удачу сегодня рассчитывать не приходится. Полагайтесь только на свои силы, таланты и навыки: кроме них, вам больше ничего не поможет.

Козерог

Вполне вероятно вторжение личной жизни в деловую. И это неплохо, ведь если на душе все хорошо, то и проблемы легко решаются.

Водолей

Если вы считаете, что ваш потенциал можно было бы потратить куда более рационально, не упустите случая поговорить об этом с начальством.

Рыбы