Душераздирающее письмо Элджею от отчаявшейся матери ребенка

Из девяти песен на пластинке семь – про наркотики. Мощная и актуальная тема. И если раньше вы рассказывали об экспериментах с синтетическими препаратами, то теперь главным героем стал кокаин. Налицо эволюция творчества.

Немного о нас. Мы – жители маленького провинциального города. В 2017 году мне исполнилось 40 лет, Ольге – 16. Её отец погиб, с тех пор я стала не только мамой, но и папой, и лучшим другом своему ребёнку. Кажется, у психологов это называется гиперопекой.

Однажды Ольга услышала по радио песню «Рваные джинсы» и сразу в вас влюбилась, начала искать информацию в интернете, скачивала альбомы и фотографии, засматривала до дыр клипы. Поскольку я тревожная мама, истории запросов на поисковых сайтах отслеживала регулярно. Оказалось, что мою дочь интересовало, «что такое экстази» и «как купить экстази».

Мы долго разговаривали. Я объясняла и умоляла, показала Ольге фильм «Реквием по мечте». Правда, он её не впечатлил. По мнению дочери, в кино речь идёт о тяжелых наркотиках, опасных, а Элджей сидит на амфетамине, который хорошо качает. Это как выпить банку энергетика. Потом можно танцевать всю ночь и не чувствовать усталости. В тот раз беседа закончилась ссорой, но через несколько дней мы помирились и Ольга пообещала мне никогда не прикасаться к экстази и подобным веществам.

Алексей, неужели вы как разумный человек не понимаете, что своими песнями взвинчиваете спрос на отраву? Вас слушают миллионы подростков и детей. Они переживают сложный возраст, не доверяют родителям, боятся быть как все и боятся не быть как все, бегут от серости и скуки, а в ваших песнях жизнь яркая, ультрамариновая, радужная, как мыльный пузырь. Вы опаснее, чем маковое поле и колумбийский наркокартель.

Четыре дня назад на школьном выпускном моя дочь, нанюхавшись «солей» в туалете, упала прямо на танцполе. Все думали, что она просто дурачится, ведь с лица Ольги не сходила улыбка. Как раз звучала ваша песня: «Экстази, меня унеси».

И унёс. У Оли было слабое сердце, а ты наверняка знаешь, что «соль» с алкоголем смешивать нельзя. Она не знала. Инструкции не прилагалась. Врачи не успели.

«В стакане газировка, а у нас передозировка».

У меня есть мечта. Я хочу взять охотничью двустволку мужа, прийти на концерт и два раза выстрелить в твой тупой рот, изрыгающий призывы к смерти.

Извините, нервы. Я разумный человек и понимаю всё про аллегории, метафоры, двойные смыслы, художественные образы, про свою вину тоже всё понимаю – не усмотрела, не уберегла. В конце концов, это просто несчастный случай, цепь неудач, не повезло. Не повезло, что впечатлительная Ольга начала слушать ваши песни. Не повезло, что в школе можно свободно купить дозу. Не повезло, что торговлю крышует МВД. Не повезло, что наркотик моей дочери продал её одноклассник, которому нужно было продать, чтобы получить дозу себе. Просто, черт, не повезло. День такой. Знайте, Алексей, иногда мечты сбываются.

Моя мечта, конечно, не сбудется, поэтому я придумала пожелание – совсем скромное и невинное. Я бы хотела, чтобы у вас родились дети и чтобы они повторили жизненный путь героев песен Элджея. Ведь инструкции вы даёте более чем подробные, правда?