Не сошлись характерами или «шерше ля фам»? Почему распалась «Агата Кристи»

Братья Самойловы называют разные причины, которые в основе своей сводятся к одному — «не сошлись характерами». Это «не сошлись» вылилось в судебные разбирательства и попытки одного брата через суд запретить другому исполнять песни «Агаты». На фоне заявлений «Ты мне не брат» поползли слухи, что «разошлись по творческому пути» — банальная отмазка, пишет Life.ru.

И тут Глеб Самойлов выдал новую версию. Как ранее сообщал Лайф, поругались братья якобы из-за девушки.

«Мы с Вадимом полюбили одну девушку. Иные подробности пусть останутся за кадром. Поскольку мы оба женаты, мы с Вадимом скрывали все это долгое время, — заявил он на пресс-конференции в Национальной службе новостей.