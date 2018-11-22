Не сошлись характерами или «шерше ля фам»? Почему распалась «Агата Кристи»

Глеб Самойлов известен сейчас как лидер рок-группы The Matrixx. Но поклонники еще 20 лет назад ходили слушать его песни в составе «Агаты Кристи». В 2010 группа распалась, так и оставив загадкой — почему.
Братья Самойловы называют разные причины, которые в основе своей сводятся к одному — «не сошлись характерами». Это «не сошлись» вылилось в судебные разбирательства и попытки одного брата через суд запретить другому исполнять песни «Агаты». На фоне заявлений «Ты мне не брат» поползли слухи, что «разошлись по творческому пути» — банальная отмазка, пишет Life.ru.
И тут Глеб Самойлов выдал новую версию. Как ранее сообщал Лайф, поругались братья якобы из-за девушки.
«Мы с Вадимом полюбили одну девушку. Иные подробности пусть останутся за кадром. Поскольку мы оба женаты, мы с Вадимом скрывали все это долгое время, — заявил он на пресс-конференции в Национальной службе новостей.
Хотя это уже далеко не первая причина (или якобы причина), по которой группа распалась. Что ранее говорили Глеб и Вадим Самойловы о причинах произошедшего.