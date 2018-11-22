Фотоигра: интернет ищет елочку со звездой на макушке. А как быстро ее найдете вы?

Нашли для вас самую новогоднюю головоломку, которая должна подарит вам соответствующее настроение и заодно потренирует ваше зрение. На этой картинке нужно найти ёлку со звездой на макушке среди 150 других елей. Создатели визуальной загадки отмечают, что задание нужно выполнить за 32 секунды.