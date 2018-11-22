Фотоигра: интернет ищет елочку со звездой на макушке. А как быстро ее найдете вы?

Мир вокруг стремительно обрастает мишурой и начинает сиять гирляндами. Совсем скоро придёт пора наряжать ёлочку и покупать подарки родным и близким, пишет Ridus.ru.
Нашли для вас самую новогоднюю головоломку, которая должна подарит вам соответствующее настроение и заодно потренирует ваше зрение. На этой картинке нужно найти ёлку со звездой на макушке среди 150 других елей. Создатели визуальной загадки отмечают, что задание нужно выполнить за 32 секунды.
Засекайте время и поехали!
Напишите в комментариях, как быстро удалось справиться!
Ранее «Ридус» предлагал вам отыскать часы с неправильным временем и книгу среди гаджетов, найти одну фишку казино среди хеллоуиновских тыкв, заметить волшебную палочку среди леденцов, увидеть 1 балетную пачку среди 300 арбузных ломтиков и обнаружить карандаш среди сотен книг. Попробуйте!