Врачи отказались помочь усохшему Олег Басилашвили: актеру грозит ампутация ноги

Состояние здоровья известного актера Олега Басилашвили все больше беспокоит его поклонников. Не так давно Игорь Верник разместил в своем Instagram снимок с мэтром, спровоцировав множество слухов среди подписчиков.

В кадре артист, приехавший в Москву на празднование в честь 75-летия школы-студии МХАТ выглядит болезненным и изможденным. Подписчики Верника обратили внимание на состояние Басилашвили, пожелали ему долгих лет и здоровья.

Сам Басилашвили предпочитает не комментировать свое состояние, однако СМИ выяснили, что артист долгие годы страдает от болезни легких, которая могла обостриться в последнее время. Кроме того, «Экспресс-Газета» выяснила, что Басилашвили беспокоит тромбофлебит.