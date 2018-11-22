Врачи отказались помочь усохшему Олег Басилашвили: актеру грозит ампутация ноги

Ранее нездоровый вид артиста вызвал беспокойство среди его поклонников.
Состояние здоровья известного актера Олега Басилашвили все больше беспокоит его поклонников. Не так давно Игорь Верник разместил в своем Instagram снимок с мэтром, спровоцировав множество слухов среди подписчиков.
В кадре артист, приехавший в Москву на празднование в честь 75-летия школы-студии МХАТ выглядит болезненным и изможденным. Подписчики Верника обратили внимание на состояние Басилашвили, пожелали ему долгих лет и здоровья.
Сам Басилашвили предпочитает не комментировать свое состояние, однако СМИ выяснили, что артист долгие годы страдает от болезни легких, которая могла обостриться в последнее время. Кроме того, «Экспресс-Газета» выяснила, что Басилашвили беспокоит тромбофлебит.
Актер якобы обращался к медикам, но те отказываются ему помогать, ссылаясь на невозможность исправления ситуации. Специалисты заявили о том, что в случае начала прогрессирования болезни 84-летней знаменитости грозит ампутация ноги.