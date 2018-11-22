Чт, 22.11.2018
Галерея: самая гламурная публика Эстонии собралась в Olympic Casino СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Врачи отказались помочь усохшему Олег Басилашвили: актеру грозит ампутация ноги

Врачи отказались помочь усохшему Олег Басилашвили: актеру грозит ампутация ноги

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 12, 2018: Actor Oleg Basilashvili attends an event to mark the 75th birthday of the Moscow Art Theatre School (MKhAT School Studio) at the Chekhov Moscow Art Theatre. Sergei Fadeichev/TASS

ФОТО: Sergei Fadeichev / Sergei Fadeichev/TASS

Ранее нездоровый вид артиста вызвал беспокойство среди его поклонников.

Состояние здоровья известного актера Олега Басилашвили все больше беспокоит его поклонников. Не так давно Игорь Верник разместил в своем Instagram снимок с мэтром, спровоцировав множество слухов среди подписчиков.

В кадре артист, приехавший в Москву на празднование в честь 75-летия школы-студии МХАТ выглядит болезненным и изможденным. Подписчики Верника обратили внимание на состояние Басилашвили, пожелали ему долгих лет и здоровья.

Сам Басилашвили предпочитает не комментировать свое состояние, однако СМИ выяснили, что артист долгие годы страдает от болезни легких, которая могла обостриться в последнее время. Кроме того, «Экспресс-Газета» выяснила, что Басилашвили беспокоит тромбофлебит.

Актер якобы обращался к медикам, но те отказываются ему помогать, ссылаясь на невозможность исправления ситуации. Специалисты заявили о том, что в случае начала прогрессирования болезни 84-летней знаменитости грозит ампутация ноги.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ