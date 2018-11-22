Лорак прикрыла наготу плащом из клеенки

В личном микроблоге Ани опубликовала фото, на котором позирует в необычном наряде. Артистка облачена в плащ оригинального кроя, который сшит из плотной ткани, напоминающей клеенку.

Откинутая назад пола наряда открывает взору стройную ножку, что добавляет снимку пикантности. Также артистка надела лодочки на высоком каблуке.

У поклонников странный образ артистки вызвал неоднозначные ассоциации. Примечательно, что некоторые фолловеры Лорак отметили, что артистка прикрывает плащом наготу.