Лорак прикрыла наготу плащом из клеенки

Ани Лорак занята созданием нового клипа. Артистка поделилась снимком с бэкстейджа с поклонниками, пишет Дни.ру.
В личном микроблоге Ани опубликовала фото, на котором позирует в необычном наряде. Артистка облачена в плащ оригинального кроя, который сшит из плотной ткани, напоминающей клеенку.
Откинутая назад пола наряда открывает взору стройную ножку, что добавляет снимку пикантности. Также артистка надела лодочки на высоком каблуке.
У поклонников странный образ артистки вызвал неоднозначные ассоциации. Примечательно, что некоторые фолловеры Лорак отметили, что артистка прикрывает плащом наготу.
Отметим, что для выступлений и съемок Лорак часто выбирает провокационные костюмы. Недавно знаменитость привела поклонников в восторг, удачно подобрав концертный наряд. Некоторые сравнили Ани за грацию с черной кошкой.