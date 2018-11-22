Чт, 22.11.2018
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Лорак прикрыла наготу плащом из клеенки

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Ани Лорак

ФОТО: Instagram

Ани Лорак занята созданием нового клипа. Артистка поделилась снимком с бэкстейджа с поклонниками, пишет Дни.ру.

В личном микроблоге Ани опубликовала фото, на котором позирует в необычном наряде. Артистка облачена в  плащ оригинального кроя, который сшит из плотной ткани, напоминающей клеенку.

Откинутая назад пола наряда открывает взору стройную ножку, что добавляет снимку пикантности. Также артистка надела лодочки на высоком каблуке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У поклонников странный образ артистки вызвал неоднозначные ассоциации. Примечательно, что некоторые фолловеры Лорак отметили, что артистка прикрывает плащом наготу.

Отметим, что для выступлений и съемок Лорак часто выбирает провокационные костюмы. Недавно знаменитость привела поклонников в восторг, удачно подобрав концертный наряд. Некоторые сравнили Ани за грацию с черной кошкой.

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