Эти четыре знака Зодиака рискуют остаться одинокими до самой старости

О том, представители каких знаков Зодиака больше других рискуют угодить в ряды холостяков и старых дев, EG.RU рассказала ведунья и астролог Марианна Абравитова.

Водолей

В вас живет самое сильное стремление к свободе и независимости, которое также распространяется и на ваши личные отношения. Мало кто может вас удержать рядом надолго. Именно поэтому часто представители этого знака остаются одни на всю жизнь и в этом нет абсолютно никакой трагедии. Единственный способ удержать Водолея навсегда – дать ему столько свободы в отношениях, сколько ему нужно.

Весы

Представители этого знака Зодиака часто не могут понять сами себя и толком не знают, чего хотят от жизни в целом и от отношений в частности. Сегодня им кажется, что они любят человека всем сердцем, а завтра – что этот человек абсолютно не для них. Еще через пару дней они могут вновь поменять решение, но вернуть человека уже будет невозможно. Эта неопределенность часто становится причиной того, что Весы остаются одни.

Скорпион

Причина, по которой представители этого знака так часто остаются одни проста: порой их невозможно вытерпеть. Их невыносимый характер проявляется больше всего именно в любви, в которой они, по иронии судьбы, так сильно нуждаются. Ревность, обиды, скандалы, желание все контролировать рано или поздно приводят к тому, что терпению партнера приходит конец.

Стрелец