Стиляги из Москвы: группа Bravo отметит свое 35-летие в Таллинне

При этом каждый из них может похвастаться как минимум одним, а то и более, золотым альбомом коллектива - будь то «Bravo», «Стиляги из Москвы» или «На перекрестках весны». Бессменный лидер Евгений Хавтан сумел провести красную нить, которая объединяет воедино всю красоту, драйвовость и неповторимость музыки Браво.