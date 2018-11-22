Стиляги из Москвы: группа Bravo отметит свое 35-летие в Таллинне

Группа «Браво» остается одним из самых знаковых ансамблей русского рока и эстрады на протяжении вот уже трех с половиной десятилетий. За это время её фронтменами побывали такие ярчайшие звезды, как Жанна Агузарова и Валерий Сюткин, а чего стоит нынешний Роберт Ленц!
При этом каждый из них может похвастаться как минимум одним, а то и более, золотым альбомом коллектива - будь то «Bravo», «Стиляги из Москвы» или «На перекрестках весны». Бессменный лидер Евгений Хавтан сумел провести красную нить, которая объединяет воедино всю красоту, драйвовость и неповторимость музыки Браво.
Праздничный концерт, посвященный своему 35-летию, группа Браво даст в Таллинне, 23 февраля, в клубе «Cathouse Concert Hall». Посетителей концерта ожидает обширная программа, состоящая из хитов всех лет! Субботний праздничный вечер в стиле Браво! Молодость и радость! Браво -35!