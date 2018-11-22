Александра Цекало затравили за измену молодой жене

С Викторией они воспитывают двоих детей. Впрочем, возможно теперь Цекало станет «Воскресным» папой, ведь, по свидетельству очевидцев, он увлечен новой пассией. В ресторане Александр, не стесняясь публики, страстно целовал свою даму. В соцсетях его тут же заклеймили за измену, назвав «кобелем». Впрочем, многие пользователи выразились в его адрес и вовсе нецензурно, пишет 7d.org.ua.