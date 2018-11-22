Чт, 22.11.2018
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  • Александра Цекало затравили за измену молодой жене

Александра Цекало затравили за измену молодой жене

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Александр Цекало.

ФОТО: SCANPIX

Александра Цекало поймали на адюльтере. Продюсера заметили в столичном ресторане в компании симпатичной брюнетки. Цекало много лет счастливо женат на сестре Веры Брежневой.

С Викторией они воспитывают двоих детей.  Впрочем, возможно теперь Цекало станет «Воскресным» папой, ведь, по свидетельству очевидцев, он увлечен новой пассией. В ресторане Александр, не стесняясь публики,  страстно целовал свою даму. В соцсетях его тут же заклеймили за измену, назвав «кобелем». Впрочем, многие пользователи выразились в его адрес и вовсе нецензурно, пишет 7d.org.ua.

 

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