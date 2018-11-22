Виноваты гены: вот почему одни люди выбирают чай, а другие – кофе

Что пить – чай или кофе? До последнего времени считалось, что на этот вопрос каждый отвечает, исходя из своих вкусовых предпочтений и привычек. Однако совместное исследование группы ученых из двух научных центров показало, что в этом выборе немаловажную роль играют гены, пишет Eg.ru.
Сотрудники Медицинского научно-исследовательского института Бергхофера из австралийского Брисбена и Северо-Западного университета в Чикаго в ходе опыта наблюдали за группой лиц из четырехсот человек. Выяснилось, что наличие генов, отвечающих за свободность чувствовать горечь, приводит к особому расположению в кофе, а их содержание в большом количестве – к кофемании. Те же, у кого такие гены отсутствуют, больше любят чай.
Таким образом, предпочтения в выборе чая или кофе, по мнению австралийских и американских ученых, зависят от наследственных факторов, сообщает Scientific Reports.
Напомним, испанские ученые хотят применять яд скорпионадля доставки лекарств в мозг. Большинство лекарств не могут достичь мозга из-за гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), который защищает мозг от токсических веществ. Однако пептиды, выведенные из яда скорпиона, оказались способны преодолеть этот барьер.