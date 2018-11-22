Виноваты гены: вот почему одни люди выбирают чай, а другие – кофе

Сотрудники Медицинского научно-исследовательского института Бергхофера из австралийского Брисбена и Северо-Западного университета в Чикаго в ходе опыта наблюдали за группой лиц из четырехсот человек. Выяснилось, что наличие генов, отвечающих за свободность чувствовать горечь, приводит к особому расположению в кофе, а их содержание в большом количестве – к кофемании. Те же, у кого такие гены отсутствуют, больше любят чай.