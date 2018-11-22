Звезды российского ТВ едут в Таллинн с романтической новогодней историей «Снег в чужом городе»

В канун Нового года, когда все кругом готовятся к встрече праздника, в благополучной семье происходит ЧП: муж сообщает жене, что уходит от нее навсегда. Они вместе прожили много лет, у них уже взрослые дети. Что случилось? Куда он вдруг уходит? Что пришло ему в голову? У него появилась новая женщина? Кризис возраста? Но решение принято: он ушёл…

ФОТО: Промо

Дети полны решимости вернуть папу домой любым способом, даже силой. И без того непростая ситуация усложняется тем, что и она вдруг решает уйти из дома. Ей не нужен этот дом без него. В общем, Новогодний праздник «удался», но это ещё не конец истории...

В главных ролях заняты актёры известные и востребованные:

Константин Лавроненко учился на театральном отделении Ростовского-на-Дону училища искусств, а после службы армии поступил в Школу-студию МХАТ; работал в театрах Сатирикон и Ленком. Дебют в кино состоялся в мелодраме «Ещё люблю, ещё надеюсь», где его партнёром был Евгений Евстигнеев. Главной кинороли пришлось ждать почти 20 лет – режиссёр Андрей Звягинцев пригласил актёра в свой первый фильм «Возвращение», который получил главный приз Венецианского кинофестиваля «Золотой лев», а фильм «Изгнание» принёс Лавроненко приз за лучшее исполнение мужской роли на Каннском кинофестивале.

ФОТО: Промо

А зрители знают и любят Константина Лавроненко и за другие роли, хоть и не отмеченные престижными призами: в сериалах «Ликвидация», «Исаев», «Однажды в Ростове» и др., за роль Кощея Бессмертного в фильме «Последний богатырь».

Мария Куликова выросла в музыкальной семье, но мечтала об актёрской профессии. Окончила театральный институт им. Щукина, работала в Театре Сатиры. Невероятный успех принесла ей одна из главных ролей в сериале «Две судьбы».

ФОТО: Промо

В фильмографии Марии сегодня несколько десятков мелодрам, которые зрители смотрят только ради неё: «Склифосовский», «Парфюмерша», «Разрешите тебя поцеловать», «Жемчуга», «Доярка из Хацапетовки» и др.

В других ролях заняты актёры нового поколения: Алексей Бардуков, Полина Гренц, Максим Емельянов, Ксения Лавроненко.

Зрители о спектакле:

«...Спектакль «Снег в чужом городе» о том, что такое семья, как важно слушать и слышать друг друга, как важно быть услышанным, как важно уважать друг друга, уметь понять и быть понятым, уметь прощать, это драма отцов и детей, драма женщин, посвятивших себя своим мужьям, драма одиночества в семье, драма неумения договариваться.. какова мораль? Не знаю.. сложно сказать... наверное важна ЛЮБОВЬ в отношениях.. когда она есть, случаются Хэппи Энды.. как в спектакле.. Спасибо всем актерам...» - пишет блогер sskyland75 (Instagram)