На кухне – в фартуке: наконец беременный животик Меган Маркл реально виден

21 ноября Меган Маркл посетила сообщество Hubb Community Kitchen в Лондоне, где вместе с его активистками поучаствовала в приготовлении еды для нуждающихся. На появившихся фото с этого неофициального мероприятия беременный животик герцогини уже реально виден!
Герцогиня Сассекская нанесла визит основательницам сообщества Hubb Community Kitchen, в соавторстве с которыми она не так давно выпустила кулинарную книгу Together: Our Community Cookbook.
Вся прибыль от продажи этого издания направлена на помощь женскому благотворительному сообществу, а также жертвам пожара в лондонском жилом небоскребе Grenfell Tower, и Меган Маркл пришла узнать, насколько успешно продвигается проект.
И хоть будущая мамочка и надела в этот день платье свободного кроя, ей пришлось повязать фартук, что позволило наконец отчетливо разглядеть ее округлившийся животик.
Напомним, появление на свет первенца принца Гарри и Меган Маркл ожидается весной 2019 года.