На кухне – в фартуке: наконец беременный животик Меган Маркл реально виден

Герцогиня Сассекская нанесла визит основательницам сообщества Hubb Community Kitchen, в соавторстве с которыми она не так давно выпустила кулинарную книгу Together: Our Community Cookbook.

Вся прибыль от продажи этого издания направлена на помощь женскому благотворительному сообществу, а также жертвам пожара в лондонском жилом небоскребе Grenfell Tower, и Меган Маркл пришла узнать, насколько успешно продвигается проект.

И хоть будущая мамочка и надела в этот день платье свободного кроя, ей пришлось повязать фартук, что позволило наконец отчетливо разглядеть ее округлившийся животик.