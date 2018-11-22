Неожиданный поворот в скандальном разводе Питта и Джоли

Когда супруги приняли решение расстаться, они обратились за помощью к отставному судье Джону Оудеркирку. Именно он провел обряд бракосочетания Джоли и Питта 23 августа 2014 года в присутствии их детей в особняке во Франции.

Судья настоял на том, чтобы Анджелина позволила Брэду чаще видеться с детьми – в противном случае она могла потерять полную опеку. С тех пор актриса стала с подозрением относиться Оудеркирку и была расстроена, узнав, что он и дальше будет работать над их делом. Тем не менее судья всегда поступал справедливо по отношению к актерам, передает RadarOnline.