Кому из знаков Зодиака сегодня точно повезет: гороскоп на 22 ноября

Скорее читайте астрологический прогноз на четверг, 22 ноября.
Овен
Если вы рассчитывали получить более высокую должность или зарплату, то в этот день до вас дойдут слухи о том, что она достанется не вам.
Телец
Вам сегодня будет по силам справиться со всеми делами самостоятельно и в лучшем виде. Даже не сомневайтесь в своих возможностях, сегодня все зависит от вас.
Близнецы
Сегодня вам будет довольно трудно сосредоточиться на работе. Вариантов решения проблемы два: либо меняйте работу, либо берите выходной, пишет Segodnya.
Рак
Не торопитесь принимать окончательное решение. Всегда можно что-то подправить, с кем-то посоветоваться, например с коллегами, они сегодня могут помочь.
Лев
Научитесь радоваться жизни и работать с удовольствием. В каждом мгновении жизни нужно искать позитив, даже если на первый взгляд это невозможно.
Дева
Сегодня вам придется рискнуть, чтобы выполнить задуманное. И сейчас все зависит от вас, поскольку только уверенность в себе поможет вам добиться успеха.
Весы
В вашей жизни наступает пора перемен. Любые начинания будут успешны, особенно это касается поиска новой работы. Но будьте терпеливы и избирательны.
Скорпион
Научитесь понимать окружающих вас людей. Добрые отношения вам наверняка пригодятся в будущем, в том числе и в профессиональной сфере.
Стрелец
Постарайтесь не отвлекаться на посторонние мысли, сделайте все возможное для того, чтобы ваш мозг был настроен исключительно на работу.
Козерог
Сегодня нет необходимости бросаться сразу в омут дел и срочных поручений. Действуйте размеренно и обдуманно, не тратьте понапрасну свои силы.
Водолей
Вам обязательно понадобится умение действовать оперативно и быстро и верно принимать решения. Эти качества помогут продвинуться по службе.
Рыбы
Постарайтесь не огорчаться по пустякам. Возможно, все идет не так, как вы хотите, но в конечном итоге вы все равно добьетесь желаемого, надо немного подождать.