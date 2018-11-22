Кому из знаков Зодиака сегодня точно повезет: гороскоп на 22 ноября

Овен

Если вы рассчитывали получить более высокую должность или зарплату, то в этот день до вас дойдут слухи о том, что она достанется не вам.

Телец

Вам сегодня будет по силам справиться со всеми делами самостоятельно и в лучшем виде. Даже не сомневайтесь в своих возможностях, сегодня все зависит от вас.

Близнецы

Сегодня вам будет довольно трудно сосредоточиться на работе. Вариантов решения проблемы два: либо меняйте работу, либо берите выходной, пишет Segodnya.

Рак

Не торопитесь принимать окончательное решение. Всегда можно что-то подправить, с кем-то посоветоваться, например с коллегами, они сегодня могут помочь.

Лев

Научитесь радоваться жизни и работать с удовольствием. В каждом мгновении жизни нужно искать позитив, даже если на первый взгляд это невозможно.

Дева

Сегодня вам придется рискнуть, чтобы выполнить задуманное. И сейчас все зависит от вас, поскольку только уверенность в себе поможет вам добиться успеха.

Весы

В вашей жизни наступает пора перемен. Любые начинания будут успешны, особенно это касается поиска новой работы. Но будьте терпеливы и избирательны.

Скорпион

Научитесь понимать окружающих вас людей. Добрые отношения вам наверняка пригодятся в будущем, в том числе и в профессиональной сфере.

Стрелец

Постарайтесь не отвлекаться на посторонние мысли, сделайте все возможное для того, чтобы ваш мозг был настроен исключительно на работу.

Козерог

Сегодня нет необходимости бросаться сразу в омут дел и срочных поручений. Действуйте размеренно и обдуманно, не тратьте понапрасну свои силы.

Водолей

Вам обязательно понадобится умение действовать оперативно и быстро и верно принимать решения. Эти качества помогут продвинуться по службе.

Рыбы