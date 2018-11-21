Рейтинг самых умных животных в мире

7 место. Осьминоги

Осьминог. ФОТО: ULI DECK/AFP

Осьминоги — беспозвоночные морские животные. Согласно многочисленным исследованиям, они используют свои умственные способности во время охоты. Чтобы избежать опасности, эти моллюски пускают в ход множество вариантов защиты от хищных рыб. В случае если их обнаружит какой-либо хищник, они сразу же меняют форму своего тела и выпускают темные чернила.

В настоящее время известно около 300 видов осьминогов. Испанский биолог, который занимается изучением этих головоногих, утверждает, что иногда, когда люди не видят, осьминоги покидают свой аквариум, добираются до места, где хранится корм. Там, немного подзаправившись, тихонько возвращаются обратно.

Многочисленные исследования специалистов показали, что осьминоги могут возводить укрытия для потомства и помнят сложные «карты» окружающего ландшафта. У этих морских животных отличная память на людей, и в ряде случаев они могут серьезно нам навредить.

6 место. Собаки

Собаки. ФОТО: panthermedia.net / emmanuelle bonzami / Scanpix

Известно, что собаки — это лучшие друзья человека, они очень умны и преданны своему хозяину. Легко поддаются дрессировке, хорошо понимают команды, реагируют на людей и их чувства. Грусть, счастье, зло — собаки всё это хорошо ощущают.

Их способность быть преданными своему хозяину не может сравниться ни с какими другими животными.

5 место. Дельфины

Дельфин. ФОТО: SCANPIX

Дельфины отличаются своим дружелюбным характером, прекрасно ладят с людьми и могут даже излечить от некоторых болезней. Эти удивительные морские животные способны распознать себя в зеркале, что лишний раз доказывает то, насколько они умны.

Дельфины имеют самый большой по размеру мозг. Изучая их повадки, способности и среду обитания, ученые могут разгадать множество тайн, которые связаны с океаном. Дельфины способны проявлять всевозможные эмоции: грустить, радоваться. Даже во время сна спит лишь одна часть их мозга, а другая — бодрствует и готова к защите в случае опасности.

4 место. Вороны

Вороны ФОТО: SCANPIX

Вороны — самые умные из всех пернатых (птиц). Размер их мозга можно сравнить с большим пальцем человека, а если учесть габариты самой вороны, то он довольно-таки большой. Именно поэтому они входят в топ-10 самых умных животных в мире.

Вороны являются преданными друзьями. В случае травмирования кого-либо из их стаи, его сородичи будут о нём заботиться и не оставят до полного выздоровления. Вороны являются верными супругами, хранят верность до самой смерти.

Интересен тот факт, что вороны умеют считать. Если этой птице предложить на выбор две кормушки с разным количеством жучков, то она выберет ту, где их будет больше. Вороны любят всевозможные развлечения и часто устраивают игры между собой. К тому же они очень вороваты и хитры. В результате наблюдений за воронами был сделан вывод, что они способны запоминать и различать человеческие лица.

3 место. Крысы

Крысы. ФОТО: SCANPIX