Рейтинг самых умных животных в мире

Если бы человек знал, каким высоким интеллектом обладают некоторые животные, ему стало бы, мягко говоря, неловко, пишет Menslife.com.
Если бы человек знал, каким высоким интеллектом обладают некоторые животные, ему стало бы, мягко говоря, неловко. Конечно, они не могут сдать экзамен по ЗНО, выполнить сложные арифметические действия или пройти тест на IQ, но поверьте, некоторые представители животного мира способны решать действительно сложные интеллектуальные задачи.
В этом очень легко убедиться, перед тобой рейтинг умнейших животных.
10 место. Муравьи
Муравьи принадлежат к числу самых привычных для человека насекомых, которых можно встретить повсюду. Они чрезвычайно интересны для наблюдения. Эти крохотные букашки очень трудолюбивы и отличаются от других насекомых высокой трудоспособностью и активной жизнедеятельностью.
Муравьи — общественное насекомое. Редко можно встретить одиночного муравья вдали от его гнезда. Их социальная структура напоминает человеческую: у насекомых есть королева, солдаты, рабочие и рабы. Рабочие муравьи могут переносить груз в 100 раз больший, чем их собственный вес. Их численность в одном гнезде составляет десятки тысяч. Помимо рабочих, в семье есть одна или даже несколько королев.
Несмотря на то что муравьи не могут говорить, они способны коммуницировать между собой. При общении друг с другом они используют всевозможные сигналы. В основном это происходит с помощью прикосновений друг к другу усиками, лапками или головой. А если муравья потревожить, он принимает оборонительную позу, поднимается высоко на задних лапках и направляет конец брюшка вперёд. Эти насекомые начали трудовую деятельность ещё за 50 млн. лет до появления человеческого общества.
9 место. Слоны
Слоны — самые большие наземные млекопитающие животные. Они принадлежат к семейству Elephantidae. У слонов наибольший по объему мозг среди наземных животных. Конечно, это не делает их самыми умными, но дает возможность входить в топ-10 самых интеллектуальных животных планеты.
Слоны обладают способностью подражать всевозможным звукам. Это свойство они часто используют в охоте за пищей. Свой хобот животные используют как многофункциональный инструмент, в том числе и как музыкальный.
Слоны легко поддаются дрессировке. Эти животные отличаются очень хорошей памятью, что позволяет им помнить обиды, которые причинили люди. Также у них прекрасная зрительная память и способность запоминать места важных событий. Это уникальное животное очень эмоционально. Слоны могут радоваться, грустить, страдать и сочувствовать своим близким.
8 место. Свиньи
Родиной этих животных являются африканский и евразийский континенты. В результате многочисленных исследований, учеными было доказано, что свиньи являются одними из самых умных и социальных животных.
Свиньи могут питаться той же пищей, что и люди, а некоторые продукты они способны использовать в лечебных целях.
Доказано, что ум этого удивительного животного можно сравнить с умом трехлетнего ребенка. Для связи между собой они используют около 20 видов звуков, обладают хорошей памятью, с легкостью могут найти свой дом. Детеныш свиньи понимает по звуку, что ему хочет сказать мама.
7 место. Осьминоги
Осьминоги — беспозвоночные морские животные. Согласно многочисленным исследованиям, они используют свои умственные способности во время охоты. Чтобы избежать опасности, эти моллюски пускают в ход множество вариантов защиты от хищных рыб. В случае если их обнаружит какой-либо хищник, они сразу же меняют форму своего тела и выпускают темные чернила.
В настоящее время известно около 300 видов осьминогов. Испанский биолог, который занимается изучением этих головоногих, утверждает, что иногда, когда люди не видят, осьминоги покидают свой аквариум, добираются до места, где хранится корм. Там, немного подзаправившись, тихонько возвращаются обратно.
Многочисленные исследования специалистов показали, что осьминоги могут возводить укрытия для потомства и помнят сложные «карты» окружающего ландшафта. У этих морских животных отличная память на людей, и в ряде случаев они могут серьезно нам навредить.
6 место. Собаки
Известно, что собаки — это лучшие друзья человека, они очень умны и преданны своему хозяину. Легко поддаются дрессировке, хорошо понимают команды, реагируют на людей и их чувства. Грусть, счастье, зло — собаки всё это хорошо ощущают.
Их способность быть преданными своему хозяину не может сравниться ни с какими другими животными.
5 место. Дельфины
Дельфины отличаются своим дружелюбным характером, прекрасно ладят с людьми и могут даже излечить от некоторых болезней. Эти удивительные морские животные способны распознать себя в зеркале, что лишний раз доказывает то, насколько они умны.
Дельфины имеют самый большой по размеру мозг. Изучая их повадки, способности и среду обитания, ученые могут разгадать множество тайн, которые связаны с океаном. Дельфины способны проявлять всевозможные эмоции: грустить, радоваться. Даже во время сна спит лишь одна часть их мозга, а другая — бодрствует и готова к защите в случае опасности.
4 место. Вороны
Вороны — самые умные из всех пернатых (птиц). Размер их мозга можно сравнить с большим пальцем человека, а если учесть габариты самой вороны, то он довольно-таки большой. Именно поэтому они входят в топ-10 самых умных животных в мире.
Вороны являются преданными друзьями. В случае травмирования кого-либо из их стаи, его сородичи будут о нём заботиться и не оставят до полного выздоровления. Вороны являются верными супругами, хранят верность до самой смерти.
Интересен тот факт, что вороны умеют считать. Если этой птице предложить на выбор две кормушки с разным количеством жучков, то она выберет ту, где их будет больше. Вороны любят всевозможные развлечения и часто устраивают игры между собой. К тому же они очень вороваты и хитры. В результате наблюдений за воронами был сделан вывод, что они способны запоминать и различать человеческие лица.
3 место. Крысы
Это животное — поистине легендарное. Издавна крысы вызывают у людей все возможные противоречивые чувства и эмоции. Это может быть и удивление, и уважение. Однако зачастую — это страх и отвращение. Поведение этих животных вызывает научный интерес ученых многих стран, и умственные способности — главное, что привлекает к ним всеобщее внимание.
Большинство фактов говорит о том, что они по своим интеллектуальным способностям приближены к человеку. Многие выводы ученых являются спорными, однако эти грызуны всё же обладают уникальными способностями, которые подтверждаются многими экспериментами. Не многим известен факт, что крысы — это единственное животное, которое может смеяться. Они очень боятся щекотки и реагируют на неё смехом, который имеет высокий ультразвуковой тон.
Крысы очень разборчивы в еде. Если крыса попробовала отравленную пищу, но выжила, она больше к ней не притронется. Если колонна крыс сталкивается с подозрительным продуктом, то первыми его пробуют старые самки. Если они не отравятся, то к еде приступают все остальные.
Всем известно, что крысы бегут с тонущего корабля, однако военные моряки-очевидцы рассказывали, что крысы покидают корабль за 2-3 дня до военной атаки. Также они убегают с военного полигона перед испытанием оружия.
Очень интересен эксперимент, который провели ученые в 1987 году. Лабораторным крысам дали прослушать Моцарта, тяжелый рок и звук вентилятора. После этого их запустили в клетку, где с помощью клавиш они могли включить любую из этих записей. Большинство выбрало Моцарта, некоторые — тяжёлую музыку, а звук вентилятора никто из крыс не выбрал. Этот эксперимент лишний раз доказывает наличие умственных способностей у этих удивительных животных.
2 место. Попугаи
Родиной этих красивых и забавных птиц являются субтропические и тропические регионы. Многие из нас видели попугаев, которые повторяют за человеком сказанные им слова и даже разговоры. Это говорит о том, что попугаи — умные птицы. Их легко можно научить говорить, если по несколько раз повторять им одни и те же фразы.
Попугаи очень любят семена, почки, фрукты, орехи. За этими удивительными птицами очень интересно наблюдать, особенно когда они смотрят в зеркало, любуясь собственным отражением.
1 место. Шимпанзе
Обезьяны относятся к самым умным животным на Земле. Эти удивительные создания — уроженцы Африки и Южной Сахары. Повадки, общение между собой, способы добывания пищи делают их очень похожими на людей. В отдельных случаях при правильном подходе и верно продуманной тактике обучения, они способны изучить человеческий язык.
Животные — удивительные существа. Человеку понадобится еще много лет, чтобы изучить интеллектуальные способности братьев наших меньших. Уже на данный момент проведено множество исследований, которые совершенно точно доказывают, что животные — отнюдь не глупые, беспомощные создания, они тонко чувствуют эмоции, могут сострадать и любить.
А какое животное твое самое любимое?