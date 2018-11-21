Рак кишечника победили аспирином

В исследовании участвовали более 700 пациентов из 53 британских больниц. Их поделили на четыре группы. Первые принимали ежедневно в течение года 300 миллиграммов аспирина, вторые – два грамма эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК), третьи – два вещества вместе, а четвертые – "пустышку".

По окончании эксперимента ученые провели колоноскопию у пациентов. Выяснилось, что применение аспирина позволило повысить эффективность противораковой терапии в несколько раз, передает Medical Express. У пациентов, которые принимали этот препарат, отметилось снижение количества предраковых полипов в кишечнике.

Теперь специалисты пытаются понять, как именно можно интегрировать аспирин в противораковую терапию при разных формах онкологии. Примечательно, что исследования по данному вопросу ведутся не первый год.