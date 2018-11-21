Любой ценой спастись от лютых холодов! В магазине IKEA в Италии поселились бездомные псы

Нагрянули холода, и четвероногим негде приткнуться и согреть свои мокрые носы.Магазин IKEA, что в итальянском городе Катания на острове Сицилия, решил прийти на помощь обездоленным псам. Итальянцы предоставляют мохнатым бродягам свои теплые и уютные меблированные шоурумы. Более того, сердобольные работники компании подкармливают четвероногих.

Хвостатики ликуют, и, что интересно, сами покупатели также не возражают против столь великодушной инициативы!

О своеобразным «приюте» для собак пользователи Сети узнали от посетительницы магазина, которая сняла видео с животными для своей мамы, а та, в свою очередь, поделилась им у себя на странице в Facebook.

«Я в полнейшем восторге! Фантастическое событие...» — рассказывает женщина.

После поста женщины посетители IKEA начали активно публиковать фото и видео из шоурума в соцсетях.

Невероятно, но после этого некоторым собакам даже посчастливилось обрести новый дом, и теперь они мирно похрапывают на коврике у кровати уже в настоящей спальне.

«Я прониклась глубокой нежностью и огромным счастьем, увидев, как песики мирно спят в постановочной гостиной IKEA», — делится впечатлениями посетительница магазина.

Всем известно, что шведский бренд лояльно относится к братьям нашим меньшим:недавно IKEA даже выпустила специальную коллекцию мебели для животных.

Редакция Ofigenno.com восхищается инициативой работников итальянской IKEA и напоминает, что каждый из нас в силах помочь мохнатым носикам пережить холода.