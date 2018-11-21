Любой ценой спастись от лютых холодов! В магазине IKEA в Италии поселились бездомные псы

В XXI веке, в то время как Илон Маск запускает в космос Falcon Heavy, проблема отсутствия необходимого количества приютов для бездомных животных остается всё еще актуальной. Единственное спасение для них — кучка неравнодушных людей, которым небезразлична судьба братьев наших меньших, пишет Ofigenno.com.
Нагрянули холода, и четвероногим негде приткнуться и согреть свои мокрые носы.Магазин IKEA, что в итальянском городе Катания на острове Сицилия, решил прийти на помощь обездоленным псам. Итальянцы предоставляют мохнатым бродягам свои теплые и уютные меблированные шоурумы. Более того, сердобольные работники компании подкармливают четвероногих.
Хвостатики ликуют, и, что интересно, сами покупатели также не возражают против столь великодушной инициативы!
О своеобразным «приюте» для собак пользователи Сети узнали от посетительницы магазина, которая сняла видео с животными для своей мамы, а та, в свою очередь, поделилась им у себя на странице в Facebook.
«Я в полнейшем восторге! Фантастическое событие...» — рассказывает женщина.
После поста женщины посетители IKEA начали активно публиковать фото и видео из шоурума в соцсетях.
Невероятно, но после этого некоторым собакам даже посчастливилось обрести новый дом, и теперь они мирно похрапывают на коврике у кровати уже в настоящей спальне.
«Я прониклась глубокой нежностью и огромным счастьем, увидев, как песики мирно спят в постановочной гостиной IKEA», — делится впечатлениями посетительница магазина.
Всем известно, что шведский бренд лояльно относится к братьям нашим меньшим:недавно IKEA даже выпустила специальную коллекцию мебели для животных.
Редакция Ofigenno.com восхищается инициативой работников итальянской IKEA и напоминает, что каждый из нас в силах помочь мохнатым носикам пережить холода.
В следующий раз, когда будешь проходить мимо бездомного животного, вместо того чтобы просто погладить его, не пожалей времени и денег и купи маленькую пачку корма в ближайшем магазине. Для тебя это копейки, а для четвероногого — шанс на жизнь! Кроме того, можно подбить соседей на то, чтобы общими усилиями построить во дворе вашего дома несколько будок для бродячих псов. Согласен? Тогда делись статьей с друзьями!