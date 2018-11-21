Красотка дня: пышногрудая модель Playboy из Крыма Ирина Иванова свела всех с ума

Ирина Иванова родилась в Воронеже, но все детство провела в украинском Крыму. Затем она с матерью переехала в США и будучи студенткой попала на страницы Playboy, пишет Mport.ua.

“Все получилось совершенно случайно. У меня на руках была непрофессиональная фотография. Подружка посоветовала послать ее в Playboy, так все и началось“, - рассказывала красотка.

По всему миру живут сотни моделей Playboy, но мало кому удается набрать 5 миллионов подписчиков в Instagram. Возможно, секрет грудастой красотки в том, что на каждом втором снимке позирует голая Ирина Иванова, или с широко раскрытыми ногами?

ФОТО: instagram.com/playmateiryna