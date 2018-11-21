Красотка дня: пышногрудая модель Playboy из Крыма Ирина Иванова свела всех с ума

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Ирина Иванова своей фигурой покорила Instagram.
Ирина Иванова родилась в Воронеже, но все детство провела в украинском Крыму. Затем она с матерью переехала в США и будучи студенткой попала на страницы Playboy, пишет Mport.ua.
“Все получилось совершенно случайно. У меня на руках была непрофессиональная фотография. Подружка посоветовала послать ее в Playboy, так все и началось“, - рассказывала красотка.
По всему миру живут сотни моделей Playboy, но мало кому удается набрать 5 миллионов подписчиков в Instagram. Возможно, секрет грудастой красотки в том, что на каждом втором снимке позирует голая Ирина Иванова, или с широко раскрытыми ногами?
Ирина Иванова стала настоящей звездой в 2017 году. Тогда она сыграла роль пышногрудой наездницы в клипе DJ Khaled и Джастина Бибера на песню “I'm The One“. Грудь модели оценили многие, так что после выхода этого видео она проснулась знаменитой.