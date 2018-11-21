ТОП-5 опасных песен, которые нельзя слушать в авто

Британское кредитное агенство Moneybarn определило самую опасную музыку для водителей. В ходе исследования они узнали песни, которые слушать в авто.

Опасной признали музыку, у которой темп выше 120 ВРМ (beats per minute – четверных нот в минуту). Такие песни отвлекают внимание водителя, а быстрый ритм побуждает к агрессивной езде. Такие песни повышают риск ДТП.

Агентство Moneybarn составило рейтинг, в который вошли самые опасные песни, которые нежелательно слушать в авто.

American Idiot – Green Day

Party in the U.S.A – Miley Cyrus

Mr. Brightside – The Killers

Don’t Let Me Down – The Chainsmokers