Ср, 21.11.2018
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ТОП-5 опасных песен, которые нельзя слушать в авто

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Беспилотный автомобиль. Иллюстративное фото.

ФОТО: iStock

Оказывается, есть опасные песни, которые лучше не стоит слушать в машине, пишет Mport.ua.

Британское кредитное агенство Moneybarn определило самую опасную музыку для водителей. В ходе исследования они узнали песни, которые слушать в авто. 

Опасной признали музыку, у которой темп выше 120 ВРМ (beats per minute – четверных нот в минуту). Такие песни отвлекают внимание водителя, а быстрый ритм побуждает к агрессивной езде. Такие песни повышают риск ДТП. 

Агентство Moneybarn составило рейтинг, в который вошли самые опасные песни, которые нежелательно слушать в авто. 

American Idiot – Green Day 

Party in the U.S.A – Miley Cyrus 

Mr. Brightside – The Killers 

Don’t Let Me Down – The Chainsmokers 

Born to Run – Bruce Springsteen 

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