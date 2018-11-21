Кто она на самом деле? Эстонка обвинила адвоката порнозвезды, которая судилась с Трампом, в избиении

Еще пару дней назад о ней не знал практически никто, а теперь трубят иностранные СМИ. Все потому, что Марели Миниутти обвинила адвоката Майкла Авенатти в жестоком избиении. Шесть дней назад адвоката задержала полиция. Напомним, что именно он отстаивал интересы Сторми Дэниелс, которая обвиняла Трампа в сексуальных домогательствах.

Американский адвокат Майкл Авенатти был задержан по подозрению в бытовом насилии на прошлой неделе. Сначала СМИ писали, что он нанес телесные увечья экс-супруге, но, как выяснилось позже, это была 20-летняя девушка. По данным американских СМИ – эстонка Марели Миниутти, передает Postimees.

Известно также, что Миниутти ходатайствовала в суде о запрете на приближение к ней Авенатти.

Полиция Лос-Анджелеса установила для адвоката залог в размере 50 тысяч долларов. Сам же он отрицает все обвинения, о чем сообщил в заявлении.

«Я никогда не применял физическое насилие. Любые обвинения в обратном сфабрикованы и имеют целью навредить моей репутации», – говорится в официальном заявлении Авенатти.

Кто же эта таинственная Марели Миниутти, наделавшая столько шума?

Издание Brinkwire сообщает, что это малоизвестная актриса, которая приехала в США из Эстонии. Недавно она сыграла эпизодическую роль в фильме «Восемь подруг Оушена», в котором, были задействованы такие всемирно известные звезды как Рианна, Сандра Баллок, Энн Хэтэуэй и многие другие.

The woman accusing @MichaelAvenatti of assault, now requesting restraining order, actress Mareli Miniutti https://t.co/GiIu9Orpwt pic.twitter.com/tGGSoKqTr0 — 🔊🎙️🥃Halli Casser-Jayne Podcast🔊🎙️🥃 (@TheHalliCJShow) 20 November 2018

Эпизодическую роль Марели Миниутти сыграла в 2016 году в фильме «В активном поиске», где главную роль исполнила Ребел Уилсон. Также Brinkwire передает, что эстонка участвовала в картинах этого года «Саргассо» и «Крипто» (фильмы еще не вышли в прокат).

В 2017 году Марели приняла участие в сериале «Вперед, девчонки», который рассказывает о том, как девушки-подруги пытаются покорить мир большого кино.

Эстонка также популярна в социальных сетях, она активно ведет Instagram. У ее странички уже 10 000 подписчиков. К слову, на страничке теперь уже скандально известной эстонки стоит статус: «Не смешивайте Instagram с реальной жизнью», но по сей день ее учетная запись в социальных сетях является частной и закрыта от посторонних глаз.