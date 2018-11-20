Ср, 21.11.2018
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  • А ей к лицу! Самая гламурная блондинка Эстонии беременна

А ей к лицу! Самая гламурная блондинка Эстонии беременна

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«Padjaklubi» Laura, näitleja Grete Klein

ФОТО: Kaader videost

Еще в начале октября эстонская певица и актриса Грете Клейн – одна из самых популярных девушек Эстонии в социальных сетях – сообщила о беременности.

На днях Грете Клейн опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует с заметно округлившимся животом.

И хотя новость, что 29-летняя красавица-актриса и ее 42-летний возлюбленный продюсер Эрго Кулдон ждут малыша, была впервые озвучена почти месяц назад, пару продолжают поздравлять со скорым прибавлением. Чаще всего в социальных сетях встречаются комментарии, что беременность очень идет Грете.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, что пара рассекретила свои отношения в январе этого года, а летом возлюбленные стали жить вместе.

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