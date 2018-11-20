А ей к лицу! Самая гламурная блондинка Эстонии беременна

На днях Грете Клейн опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует с заметно округлившимся животом.

И хотя новость, что 29-летняя красавица-актриса и ее 42-летний возлюбленный продюсер Эрго Кулдон ждут малыша, была впервые озвучена почти месяц назад, пару продолжают поздравлять со скорым прибавлением. Чаще всего в социальных сетях встречаются комментарии, что беременность очень идет Грете.