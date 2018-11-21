Подвернувшийся шанс заработать используйте не мешкая! Гороскоп на 21 ноября

Весы

Подводите итоги развития долговременных планов в первой половине дня. Учтите произошедшие мелкие изменения, трансформируйте в связи с ними свое расписание. После полудня направьте внимание на перемены в круге общения, на новые знания, маршруты. У вас появится шанс удачно изменить способы связи с другими людьми (в том числе с теми, кто находится далеко от вас), сделать их более оперативными и мощными. Рассмотрите возможность приобрести автомобиль, новый мобильный телефон. Если таковая нашлась, не медлите с решением. Временно воздержитесь лишь от полного оформления документов.

Скорпион

Вплоть до полудня ваши мысли будут заняты деталями будущего. Вы успеете связаться с кем-то из друзей, единомышленников. Не перегружайте себя размышлениями и контактами, иначе можете неоправданно сильно сконцентрироваться на неприятных моментах, практически уже никак не угрожающих вам. Вторая половина дня изменит ваш настрой, побудит к активным действиям в новом направлении. Это хорошее время для деловых, коммерческих контактов, в том числе и с собственными родственниками. Подвернувшийся шанс заработать используйте не мешкая.

Стрелец

Используйте первую половину дня для официальных контактов, окончательного оформления деловых документов. Это время подходит для связи с администрацией, для представления отчета или отдачи недостающих распоряжений. Вторая половина дня повернет в новом направлении прежде всего жизнь ноябрьских Стрельцов. Никто не сможет удержать их от смелых шагов, открытого проявления своей личной воли, от идейного или спортивного азарта. Свою жажду побед и развития им стоит направить в будущее, на благо коллектива, друга, партнеров, а не только на подтверждение собственной значимости.

Козерог

Первая половина дня сохранит вам нужное деловитое настроение для завершения работы, подведения итогов, нахождения ошибок. Ни одна мелочь не ускользнет от вашего пристального внимания, но вы можете быть слишком критичны там, где это уже фактически не требуется. Новые инициативы отложите до второй половины дня. Благодаря доверительному коммерческому или супружескому союзу у вас появится экспериментальная возможность продвинуться в новом направлении, цель которого вы предпочитаете не раскрывать перед широкой публикой. Используйте предоставленный вам шанс незамедлительно.

Водолей

Несмотря на крупную удачу, вы можете чувствовать себя не лучшим образом в первой половине дня. Не перегружайтесь информацией, не давайте лишних обещаний. Общайтесь лишь с теми, кто способен легко понять вас, или может сообщить вам нужные сведения, которых вам все еще не хватает. К новому этапу работы или общения вам захочется приступить после полудня. Январским Водолеям стоит обратить на вторую половину этого дня особое внимание. Им предоставляется удачная возможность учебы, работы за рубежом или сотрудничества с друзьями издалека, и ее следует использовать немедленно.

Рыбы