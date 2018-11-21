Подвернувшийся шанс заработать используйте не мешкая! Гороскоп на 21 ноября

Первая половина этого дня пройдет с переменным успехом. Сейчас не рекомендуется участвовать в массовых мероприятиях, поддаваться мнению окружающих вас людей, предупреждает Dvorec.
Овен
В первой половине дня наиболее важной областью станут незавершенные переговоры, или нахождение недостающих сведений. Смысл короткой поездки или прогулки, в которую вы отправитесь утром, будет полностью исчерпан к полудню. Не реагируйте на помехи и предложения, встречающиеся по пути, не делайте их руководством к действию. Вторая половина дня заставит вас отказаться от размышлений и подтолкнет к активным поступкам в новом направлении. В сотрудничестве с зарубежными партнерами вам будет предоставлен хороший шанс. Не упускайте его, но воздержитесь от слишком большого размаха в планах.
Телец
Утром продлите общение с теми, кто вам нравится, приятную прогулку или экскурсию. Если накануне вы имели счастье встретиться с любимым человеком, то вплоть до полудня будете оставаться под впечатлением своей удачи. Обычный отдых, чтение любимой книги или занятия с детьми также будут кстати. Активные действия перенесите на вторую половину дня. У вас появятся силы для того, чтобы справиться с трудной, неприятной или опасной задачей, требующей как умения сохранять равновесие, так и прямой отдачи физических сил. Будет успешным решение технического или производственного вопроса.
Близнецы
Для обычных домашних забот подходит первая половина дня. В это время хорошо навести порядок, произвести небольшую уборку, чистку. Можно успешно связаться с родственниками, оплатить счета за бытовые, жилищные услуги, за медицинскую помощь на дому. Сообразительность и проницательность позволят вам быстро использовать все имеющиеся возможности для завершения скучных дел. Отношения с окружающими заинтересуют вас после полудня. Общая жажда новых знаний или конкретная потребность в информации заставят оперативно искать общения, приводя к активному завязыванию новых знакомств.
Рак
До полудня не нацеливайтесь на активную работу. Пообщайтесь с детьми, завершите мелкие дела, связанные с их жизнью и учебой. Свяжитесь с родственниками, знакомыми, поболтайте с соседями, поинтересуйтесь будоражащими ваш ум фактами (не связанными лично с вами). Во второй половине дня совместные семейные интересы заставят вас действовать более напористо. Вы можете удачно оказать взаимные услуги родным, сослуживцам, или взять на себя заботы, связанные с домашним животным (например, хорошенько прогулять собаку). Умеренная подвижность, любознательность пойдут на пользу вашему здоровью.
Лев
Посвятите первую половину дня тщательной практической работе, завершению необходимых финансовых дел. В эти часы вы успеете сообщить членам семьи свое решение, обменяться мнениями, соображениями. Во второй половине дня вас охватит спортивный азарт, жажда культурного роста, общения, развлечений, а также личных достижений, не связанных прямо с вашей карьерой. Вы будете искать приятного общества, в котором можно блеснуть талантами. Вас обязательно заметят, и вам не придется долго оставаться в одиночестве. Вечер благоприятен для активного отдыха.
Дева
Девы, рожденные в середине сентября, окажутся на высоте в первой половине дня. У них появится прекрасный шанс применить свои природные аналитические способности там, где другие уже выжали из уходящей ситуации максимум возможного. Благодаря этому за ними останется последнее слово. Вторая половина дня не даст лениться прежде всего Девам, родившимся в августе. В их инициативах произойдет довольно крутой поворот. Также у них появится неожиданная перспектива быстро оплатить возникшие долги, связанные с проживанием, или вложить часть наличных средств в изменения, происходящие в семье.
Весы
Подводите итоги развития долговременных планов в первой половине дня. Учтите произошедшие мелкие изменения, трансформируйте в связи с ними свое расписание. После полудня направьте внимание на перемены в круге общения, на новые знания, маршруты. У вас появится шанс удачно изменить способы связи с другими людьми (в том числе с теми, кто находится далеко от вас), сделать их более оперативными и мощными. Рассмотрите возможность приобрести автомобиль, новый мобильный телефон. Если таковая нашлась, не медлите с решением. Временно воздержитесь лишь от полного оформления документов.
Скорпион
Вплоть до полудня ваши мысли будут заняты деталями будущего. Вы успеете связаться с кем-то из друзей, единомышленников. Не перегружайте себя размышлениями и контактами, иначе можете неоправданно сильно сконцентрироваться на неприятных моментах, практически уже никак не угрожающих вам. Вторая половина дня изменит ваш настрой, побудит к активным действиям в новом направлении. Это хорошее время для деловых, коммерческих контактов, в том числе и с собственными родственниками. Подвернувшийся шанс заработать используйте не мешкая.
Стрелец
Используйте первую половину дня для официальных контактов, окончательного оформления деловых документов. Это время подходит для связи с администрацией, для представления отчета или отдачи недостающих распоряжений. Вторая половина дня повернет в новом направлении прежде всего жизнь ноябрьских Стрельцов. Никто не сможет удержать их от смелых шагов, открытого проявления своей личной воли, от идейного или спортивного азарта. Свою жажду побед и развития им стоит направить в будущее, на благо коллектива, друга, партнеров, а не только на подтверждение собственной значимости.
Козерог
Первая половина дня сохранит вам нужное деловитое настроение для завершения работы, подведения итогов, нахождения ошибок. Ни одна мелочь не ускользнет от вашего пристального внимания, но вы можете быть слишком критичны там, где это уже фактически не требуется. Новые инициативы отложите до второй половины дня. Благодаря доверительному коммерческому или супружескому союзу у вас появится экспериментальная возможность продвинуться в новом направлении, цель которого вы предпочитаете не раскрывать перед широкой публикой. Используйте предоставленный вам шанс незамедлительно.
Водолей
Несмотря на крупную удачу, вы можете чувствовать себя не лучшим образом в первой половине дня. Не перегружайтесь информацией, не давайте лишних обещаний. Общайтесь лишь с теми, кто способен легко понять вас, или может сообщить вам нужные сведения, которых вам все еще не хватает. К новому этапу работы или общения вам захочется приступить после полудня. Январским Водолеям стоит обратить на вторую половину этого дня особое внимание. Им предоставляется удачная возможность учебы, работы за рубежом или сотрудничества с друзьями издалека, и ее следует использовать немедленно.
Рыбы
Утро и день дают прекрасную возможность для делового общения, последнего критического совместного взгляда на общее дело. Не ждите в эти часы нового вдохновения и романтики. Удовлетворение своим партнерством, сотрудничеством, репутацией среди окружающих может порядком наскучить вам, и вы начнете выискивать в тех, кто оберегает вас от невзгод, несуществующие недостатки. Все изменится во второй половине дня. Вступление в союз, преследование совместных интересов станет более рискованным, но откроет перед вами и новый шанс. Наиболее явной такая возможность будет для февральских Рыб.