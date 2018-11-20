Вот рейтинг любовниц по знаку Зодиака: от лучших к худшим

Давайте посмотрим на рейтинг любовниц по знаку Зодиака. Может, что-то все-таки прояснится, пишет Lifter.com.ua.

1) Стрелец.

Женщины Стрельцы - прекрасные боевые подруги. Все, что попадается к ним в руки, они пытаются улучшить, в том числе и мужчин. Если вам попадется Стрелец, вас ожидает полный апгрейд - в ее руках вы станете лучшей версией себя самого.

Она очень бескорыстный и щедрый человек, которая потребности других ставит выше своих собственных.

2) Рыбы.

Сначала женщина Рыба может показаться вам стеснительной и зажатой. Поверьте: эта книга стоит того, чтобы ее прочитать. Она - надежный и верный партнер, вы всегда можете положиться на нее, доверить ей свои самые заветные мечты и тайны.

Она прекрасно разбирается в людях и буквально читает ваши мысли. Именно поэтому женщина Рыба всегда осторожно высказывает свое мнение - чтобы никому не сделать больно.

3) Козерог.

Женщина Козерог никогда не включит заднюю в отношениях. Если она решила связать с вами свою жизнь, считайте - это навсегда. Сложно найти более преданного и верного партнера. С ней трудно бывает ужиться - она по природе своей перфекционист и невротик.

Но вы никогда не пожалеете, что судьба свела вас вместе. Ваша жизнь обретет смысл только после встречи с ней.

4) Весы.

Знакомство с Весами всегда сулит удачу. Весы - беспроигрышный вариант. Это один из самых искренних знаков Зодиака. С ними весело и легко, Весы всегда на позитиве, им хочется, чтобы все люди вокруг были такими же счастливыми.

Тем не менее, контролируйте свой язык рядом с Весами. Их легко обидеть, даже самое безобидное замечание может задеть такую женщину.

5) Близнецы.

В женщинах Близнецах положительных и отрицательных качеств примерно поровну. С ней вам некогда будет грустить и скучать, но характер у нее не такой простой, как кажется на первый взгляд.

Большую часть дня женщина-Близнецы веселая, заботливая, спокойная. Но у Близнецов есть и темная сторона - ее тщательно скрывают от посторонних глаз. До поры до времени.

6) Водолей.

Женщина Водолей не претендует на звание лучшей жены, подруги и мамы, но у нее есть свои преимущества. Она - крепкий среднячок. Ничего выдающегося. С ними можно найти общий язык и даже построить крепкие отношения.

Но все может испортить их эксцентричный характер. Их спокойствие обманчиво. С ними вам не будет скучно.

7) Львы.

Девушка Лев - не самый удачный вариант на роль подружки. Помните: у нее завышенная самооценка, а значит и требования к потенциальному кандидату в мужья тоже завышены.

Они будут ждать от вас ярких романтических поступков - как в лучших фильмах о любви. Чтобы угодить им, придется попотеть. При этом не ждите мгновенного результата.

8) Раки.