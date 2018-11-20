Киркоров и Пугачева не пришли на концерт Бузовой

Вместо Пугачевой и Киркорова почтили певицу своим присутствием ее близкие друзья и родственники, а также продюсер Димы Билана Яна Рудковская. Напомним, что на подготовку и организацию шоу Ольга потратила порядка 30 миллионов рублей. Над программой вместе с командой она работала сутками напролет. Периодически певица жаловалась поклонникам на слишком плотную занятость и усталость.

Многие из зрителей расстроились, так как пела Бузова под фонограмму. Также зрители отмечали, что им не понравились паузы, которые возникали в перерывах между песнями, когда Ольга переодевалась для нового номера. Организаторы эту пустоту ничем не заполнили.

Анонсируя шоу, Бузова рассказывала, что будет множество необычных спецэффектов. Вместо этого зрители вновь увидели ее парящей над залом и сценой.