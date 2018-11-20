Киркоров и Пугачева не пришли на концерт Бузовой

На днях Ольга Бузова продемонстрировала всем поклонникам новое шоу «Принимай меня». По словам присутствующих, почти весь зал был заполнен зрителями. Пустовала только VIP-ложа. Ольга очень хотела, чтобы на ее шоу пришли и оценили действо: Андрей Малахов, Максим Галкин, Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Никто из них в числе зрителей так и не появился. Все они сослались на занятость и гастроли. Ольгу этот факт расстроил, пишет Kleo.ru.
Вместо Пугачевой и Киркорова почтили певицу своим присутствием ее близкие друзья и родственники, а также продюсер Димы Билана Яна Рудковская. Напомним, что на подготовку и организацию шоу Ольга потратила порядка 30 миллионов рублей. Над программой вместе с командой она работала сутками напролет. Периодически певица жаловалась поклонникам на слишком плотную занятость и усталость.
Многие из зрителей расстроились, так как пела Бузова под фонограмму. Также зрители отмечали, что им не понравились паузы, которые возникали в перерывах между песнями, когда Ольга переодевалась для нового номера. Организаторы эту пустоту ничем не заполнили.
Анонсируя шоу, Бузова рассказывала, что будет множество необычных спецэффектов. Вместо этого зрители вновь увидели ее парящей над залом и сценой.
Сама Ольга призналась, что сильно волновалась, у нее дрожало все тело. В какой-то момент артистке показалось, что ноги и вовсе отказали. Охватившее волнение ей все-таки удалось преодолеть, и по окончании выступления она отправилась на афтепати, где уже спела вживую, правда, не свой хит, а знаменитое "Шоу должно продолжаться" группы "Queen".