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  • А вы говорите! 50 тысяч эстонцев не могут без Тани Михайловой

А вы говорите! 50 тысяч эстонцев не могут без Тани Михайловой

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Tanja Mihhailoval täitus Instagramis 50 000 jälgija piir.

ФОТО: Madis Sinivee / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Таня Михайлова-Саар поблагодарила своих поклонников в Instagram. Дело в том, что число подписчиков эстонской певицы уже достигло круглой цифры.

Учитывая, что Таня ведет свою страничку как частный блог, 50 000 – цифра внушительная.

Певица не занимается размещением рекламы и прочими уловками по раскрутке своей интернет-странички. Она просто регулярно публикует в Instagram фотографии и видеоролики с выступлений, а также снимки со своих будней и путешествий.

Признавайтесь, вы тоже подписаны на Instagram Тани Михайловой?

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