А вы говорите! 50 тысяч эстонцев не могут без Тани Михайловой
20 ноября 2018, 15:19
Таня Михайлова-Саар поблагодарила своих поклонников в Instagram. Дело в том, что число подписчиков эстонской певицы уже достигло круглой цифры.
Учитывая, что Таня ведет свою страничку как частный блог, 50 000 – цифра внушительная.
Певица не занимается размещением рекламы и прочими уловками по раскрутке своей интернет-странички. Она просто регулярно публикует в Instagram фотографии и видеоролики с выступлений, а также снимки со своих будней и путешествий.
Признавайтесь, вы тоже подписаны на Instagram Тани Михайловой?