О чем думает девушка, когда ты ублажаешь ее в постели

«Выше! Нет, не настолько, это пупок! Ниже... ниже... чуть выше... О да...»

Разумеется, каждая девушка индивидуальна. И я в данном случае не про астропрогноз, а про анатомическое строение. Велика вероятность: то, что работало с одной, совершенно неуместно с другой. Поэтому не теряйся, если чувствуешь, что не смог с ходу произвести на девушку впечатление. Попробуй, так сказать, нащупать разные рычаги воздействия, пишет журнал MAXIM.

«Я входную дверь заперла?»

Женщины гораздо чаще отвлекаются во время секса, чем мужчины, — утверждает доктор Луанн Бризендин, автор книг «Женский мозг» и «Мужской мозг». Поэтому нет ничего оскорбительного лично для тебя, если, пока ты обитаешь в нижней половине девушки, она думает о том, выключила ли горящую избу и остановила ли на ходу коня. Все, что ты можешь в этой ситуации сделать, — это позаботиться, чтобы ваша встреча проходила в комфортной для девушки обстановке и ничто не отвлекало ее от виртуозного орального секса в твоем исполнении.

«Ууух, он знает, что делать!»

Такое действительно бывает: некоторые мужчины отлично делают куннилингус. Нам остается только откинуться на подушки и наслаждаться...

«Минуточку. А откуда он знает, что делать?!»

...но наслаждаться не получается. Потому что женский мозг тут же выстраивает причинно-следственную связь: отлично делает куннилингус — выходит, много раз его делал — у него было множество партнерш — как бы найти их на Facebook? Пресловутая женская ревность портит жизнь в первую очередь самой девушке, лишая ее беззаботного животного удовольствия.

«Не забываем о руках!»

Спасибо тебе, конечно, что самоотверженно пыхтишь в районе моих бедер, но у меня, между прочим, есть и другие части тела. Грудь, например. А у тебя руки. Как у тебя с многозадачностью?

«Теперь придется отплатить ему тем же...»

Я же приличная девушка. Если мне сделали приятно, я сделаю приятно в ответ. Хоть и лень. Может, притвориться, что заснула сразу после? Идея!

«Он там не устал?»

Даже самые приятные в мире вещи рано или поздно надоедают. В данном случае — минут этак через пятнадцать, особенно если кульминации не предвидится. Чувствительность снижается, стоны смолкают, а узор на обоях кажется все более увлекательным.

«Давай теперь займемся обычным сексом!»