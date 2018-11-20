Волочкова опозорилась в эфире «Первого канала», обидев целый город

Скандально известная балерина стала участницей шоу «Кто хочет стать миллионером». На вопросы телеведущего Дмитрия Диброва танцовщица отвечала в компании писателя-сатирика Виктора Коклюшкина. Однако гости с позором провалились на проекте.

Волочковой и Коклюшкину удалось добраться до вопроса в 50 тысяч рублей, но затем они «засыпались» из-за незнания географии. Участники не смогли правильно ответить на вопрос о том, какой из представленных городов является выдуманным.

Звезды выбрали название Славгород, тогда как правильным ответом был Старгород, придуманный Ильфом и Петровым в романе «Двенадцать стульев».