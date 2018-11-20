Волочкова опозорилась в эфире «Первого канала», обидев целый город

Балерина в компании Виктора Коклюшкина пришла на шоу «Кто хочет стать миллионером».
Скандально известная балерина стала участницей шоу «Кто хочет стать миллионером». На вопросы телеведущего Дмитрия Диброва танцовщица отвечала в компании писателя-сатирика Виктора Коклюшкина. Однако гости с позором провалились на проекте.
Волочковой и Коклюшкину удалось добраться до вопроса в 50 тысяч рублей, но затем они «засыпались» из-за незнания географии. Участники не смогли правильно ответить на вопрос о том, какой из представленных городов является выдуманным.
Звезды выбрали название Славгород, тогда как правильным ответом был Старгород, придуманный Ильфом и Петровым в романе «Двенадцать стульев».
«Лучше б у ясеня спросили....он умнее...», «Меня больше сочетание Волочкова-Коклюшкин убило», «Не стыдно не знать, что в Алтайском крае есть город Славгород. Но вот не читать Ильфа и Петрова стыдно», «Все верно, правильное же название "Пропойск"», - пишут комментаторы.