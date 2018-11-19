Тайский мальчик так красится в свои 12, что от девочки не отличишь!

Школьник из Таиланда по имени Нес любит косметику, женскую одежду и парики и с помощью кисточки и туши запросто превращает себя в девушку. Столь необычное хобби помогло ему завоевать невероятную популярность. Родители не против увлечения ребенка — к тому же это приносит ему огромные деньги.
Двенадцатилетний Нес из Таиланда — обычный мальчик, который так же, как остальные дети, ходит в школу, учится новому и проводит время со своими друзьями. В повседневной жизни он выглядит как любой тайский пацан, пишет Medialeaks.ru.
Но у Неса есть хобби, которое сложно назвать стандартным для 12-летнего мальчика. С самого детства ему нравилось брать мамину косметику и играть с ней. С годами тяга к мейкапу никуда не делась и школьник научился пользоваться тушью и тональным кремом на профессиональном уровне.
В итоге Нес приобрел скиллы, которым позавидует любой визажист. С их помощью мальчик запросто может ввести в заблуждение кого угодно — ведь кажется, что перед тобой молодая тайская девушка.
Родители мальчика ничего не имеют против его хобби. Наоборот, мама Неса поддерживает ребенка и периодически дает ему советы по нанесению мейкапа. Советы, похоже, дельные — в инстаграме парня видно, каких высот он достиг в макияже.
Увлечение Неса принесло ему известность: у ребенка уже 290 тысяч подписчиков в инстаграме. А еще, по данным издания Legit, многие косметические компании в Таиланде и других странах Азии, например Китае, заключили со школьником контракты. Он рекламирует их продукцию и снимает видеоуроки мейкапа.