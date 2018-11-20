Лорак разгромили за прозрачное платье и ужасный макияж

Известная певица приняла участие в концерте "Субботний вечер" на канале "Россия 1". Лорак выступила с новой композицией "Я буду твоей".

Поклонники от новой песни не в восторге. "Песня — конвейер очередной. Ни смысла, ни мелодики, ни чувств", – написали комментаторы.

Еще резче подписчики высказываются о наряде исполнительницы. Артистка появилась на сцене в прозрачном бледно-розовом платье с внушительным декольте, пишет "Обозреватель".

"Мейк делал стилист-самоучка или сама накрасилась? Платье из разряда "весь товар напоказ". Ладно, хоть петь умеет", – ворчат разочарованные фанаты. "Вся нарисованная. Такая резкая. То полуголая. То полупрозрачная. Многовато открытости﻿", – поддерживают критика коллеги. "Вечная ее проблема – макияж. Такое красивое, нежное платье и боевой раскрас!" – ужасается подписчик.