Во всем проявляйте осторожность! Гороскоп 20 ноября

Дева

Попытайтесь разобраться в своем внутреннем мире, в скрываемых потребностях, тайных делах, привычках. Поиск литературы или других сведений, связанных с этим, даст много интересного, разбудит воображение, подтолкнет к истинному пониманию психологических процессов, мотиваций. Это поможет вам не стать добровольной жертвой чужих интриг и собственных фантазий, распознать нечестность или двойственную натуру собеседника. Исполнение повседневных обязанностей будет затруднено, вы можете опоздать на работу или на встречу. Возможны забывчивость, лукавство, интерес к чужим секретам.

Весы

Ваше настроение, самочувствие во многом будут зависеть от того, к какому сообществу вы захотите принадлежать, чьи идеи разделите. Общение с легкомысленными людьми, помешанными на развлечениях и получении удовольствий, не имеющими собственного твердого мнения, заставит вас поддаться их влиянию. Результатом такого взаимодействия будет разочарование в будущем или в дружбе как таковой, одиночество, и плюс к тому, с большой долей вероятности, вы поплатитесь за свои и чужие иллюзии собственными деньгами. Ищите общения с теми, кто горячо убежден в своих идеях и может развеять ваши сомнения.

Скорпион

Неопределенности, связанной с вашими планами или положением, вечером придет конец. Вместе с ней вы утратите и ненужные более иллюзии. Правда, в течение дня вам может еще быть трудно с ними расстаться. Планы, которыми вы займетесь в утренние и дневные часы, будут утопичными, построенными на слишком зыбком фундаменте. Если вы не в силах расстаться с ними сразу и резко, позвольте себе помечтать, пережить несостоявшиеся свершения в своем воображении. Но не пытайтесь принимать на основе этих мечтаний каких-либо конкретных, серьезных шагов, и не давайте бессмысленных обещаний.

Стрелец

Блестящая возможность, связанная с зарубежной деятельностью или сотрудничеством, в течения дня может оказаться безвозвратно утрачена. Люди, с которыми вы связаны неофициальной договоренностью, способны подвести вас, замечтавшись, промедлив или проявив халатность. Поскольку в других вопросах они вполне адекватны и ответственны, вы можете быть сильно озадачены мотивами их поступков и ходом мыслей. Возможно, это насмешка судьбы, а возможно - месть со стороны слабого партнера, который боится выступить против вас открыто. Не печальтесь, ведь вам есть чем возместить утраченный шанс.

Козерог

Примиритесь с тем, чего не можете исправить. Материальную потерю вы сумеете возместить внутренней уверенностью в своих убеждениях. С другом или единомышленником вы можете не сойтись во взглядах. Не исключено, что каждый из вас отстаивает не истину, а собственную иллюзию, или сомнительную идею, навеянную принадлежностью к группе или сообществу людей. Возможен конфликт с детьми, родственниками, коллегами, обслуживающим персоналом, медиками, тайное несогласие с мнением коллектива. Вы можете чересчур болезненно воспринять чужие намеки, насмешки, что скажется на здоровье.

Водолей

Если вас и вашего партнера или шефа объединяют одинаковые иллюзии, надежды, то вы будете предаваться своим мечтам вместе. Попадание в одну и ту же передрягу, неловкую или сомнительную ситуацию дополнительно сплотит вас, углубит взаимное понимание, а впоследствии обоим будет что вспомнить. Но если ваши взгляды на работу и жизнь различны, а цели не пересекаются, сегодня вы можете окончательно перестать понимать друг друга. Деловое сотрудничество или супружеский союз станут жертвой недоразумения, обмана, дезинформации. Чтобы сохранить их, поищите надежду на общее будущее.

Рыбы