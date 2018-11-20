Во всем проявляйте осторожность! Гороскоп 20 ноября

Расположение планет в течение первой половины этого дня может принести иллюзии, неоправданные надежды и склонность к самообману. Сейчас вы можете почувствовать неуверенность в себе и своих способностях. Это не лучшее время для релаксации, духовных практик и медитации. Проявить осторожность потребуется при работе с жидкостями. Вторая половина дня также сохранит в себе напряженность.
В этот период будет сложно выражать свои мысли, чувства и эмоции. Не слишком удачно могут сложиться короткие поездки, а общение с друзьями, как приличной встрече, так и в ходе телефонных разговоров, может привести к повышенному утомлению. Стоит также отказаться от обмена чем-либо.
Овен
В делах, которые обычно доставляют вам удовольствие, вы почувствуете торможение и растерянность. Велика вероятность иллюзорных представлений о контактах, связанных с родней, семьей и семейной собственностью. Лично управлять этими сферами жизни у вас не получится. Родителям будет трудно верно судить о проблемах своих детей (их знакомствах, играх, учебе). Но если вы заметите у у них настроения, подобные вашим, не забудьте подбодрить, развеселить их. Расскажите им (а заодно и себе) о прекрасном будущем, о предстоящих успехах и преодолении трудностей, о новых хороших друзьях.
Телец
Дневные часы могут оказаться полностью посвящены преодолению неуверенности в домашней ситуации (или вашей роли в ней). Вас может преследовать беспокойство за родителей, детей или супруга, особенно если они отсутствуют, не дают о себе знать, или за общее состояние текущих семейных дел. Возможно, вам придется искать куда-то запропастившиеся вещи или документы. Не пытайтесь делать свои догадки и сомнения основой для серьезных поступков, постепенно преодолевайте препятствия. Тогда к вечеру вы сумеете заново почувствовать тепло домашнего очага и психологический комфорт, обеспеченный им.
Близнецы
Прогулка или вечеринка поднимут вам настроение, но не оправдают целиком ваших ожиданий. В поисках душевного тепла вы можете забрести не в тот коллектив, познакомиться не с тем человеком, который вам действительно подходит. Четкость мыслей, определенность суждений будут даваться вам с трудом, не стоит ждать этих качеств и от окружающих. Зато такие проявления, как мечтательность, рассеянность, лень и заторможенность, очень вероятны. День мало подходит для работы с деловой и финансовой документацией, для встреч и переговоров по важным вопросам. Эти мероприятия лучше отложить.
Рак
Не стоит совершать конкретных действий, подписывать документов, связанных с деньгами и имуществом. Ограничьтесь в этой сфере жизни размышлениями и мечтами. Обещания, которые вы дадите в этот день, будет практически невозможно сдержать. Зато вам удастся без усилий найти предлог для того, чтобы отложить встречу, знакомство, уклониться от уплаты долга, или иным способом напустить тумана на тревожащие вас обстоятельства. Вы можете столкнуться с нечестностью в финансовых или любовных делах, не сразу заметив это. Наиболее гармоничные проявления дня - сочувственность, понимание, помощь.
Лев
Сомнения и неясности, имеющие место в ваших взаимоотношениях со значимыми людьми, вряд ли удастся разрешить. Вы склонны упорствовать в собственных заблуждениях, вместо того, чтобы вскрыть правду. Возможна путаница в вещах и документах. Если вы зашли в тупик, уйдите в себя, временно сократите круг общения. Душевная привязанность, эмоциональное сопереживание будут намного эффективнее, если вы не будете пытаться анализировать и объяснять свои чувства. Полезной будет любая творческая деятельность, соприкосновение с миром музыки, искусства, попытки самопознания, психоанализа.
Дева
Попытайтесь разобраться в своем внутреннем мире, в скрываемых потребностях, тайных делах, привычках. Поиск литературы или других сведений, связанных с этим, даст много интересного, разбудит воображение, подтолкнет к истинному пониманию психологических процессов, мотиваций. Это поможет вам не стать добровольной жертвой чужих интриг и собственных фантазий, распознать нечестность или двойственную натуру собеседника. Исполнение повседневных обязанностей будет затруднено, вы можете опоздать на работу или на встречу. Возможны забывчивость, лукавство, интерес к чужим секретам.
Весы
Ваше настроение, самочувствие во многом будут зависеть от того, к какому сообществу вы захотите принадлежать, чьи идеи разделите. Общение с легкомысленными людьми, помешанными на развлечениях и получении удовольствий, не имеющими собственного твердого мнения, заставит вас поддаться их влиянию. Результатом такого взаимодействия будет разочарование в будущем или в дружбе как таковой, одиночество, и плюс к тому, с большой долей вероятности, вы поплатитесь за свои и чужие иллюзии собственными деньгами. Ищите общения с теми, кто горячо убежден в своих идеях и может развеять ваши сомнения.
Скорпион
Неопределенности, связанной с вашими планами или положением, вечером придет конец. Вместе с ней вы утратите и ненужные более иллюзии. Правда, в течение дня вам может еще быть трудно с ними расстаться. Планы, которыми вы займетесь в утренние и дневные часы, будут утопичными, построенными на слишком зыбком фундаменте. Если вы не в силах расстаться с ними сразу и резко, позвольте себе помечтать, пережить несостоявшиеся свершения в своем воображении. Но не пытайтесь принимать на основе этих мечтаний каких-либо конкретных, серьезных шагов, и не давайте бессмысленных обещаний.
Стрелец
Блестящая возможность, связанная с зарубежной деятельностью или сотрудничеством, в течения дня может оказаться безвозвратно утрачена. Люди, с которыми вы связаны неофициальной договоренностью, способны подвести вас, замечтавшись, промедлив или проявив халатность. Поскольку в других вопросах они вполне адекватны и ответственны, вы можете быть сильно озадачены мотивами их поступков и ходом мыслей. Возможно, это насмешка судьбы, а возможно - месть со стороны слабого партнера, который боится выступить против вас открыто. Не печальтесь, ведь вам есть чем возместить утраченный шанс.
Козерог
Примиритесь с тем, чего не можете исправить. Материальную потерю вы сумеете возместить внутренней уверенностью в своих убеждениях. С другом или единомышленником вы можете не сойтись во взглядах. Не исключено, что каждый из вас отстаивает не истину, а собственную иллюзию, или сомнительную идею, навеянную принадлежностью к группе или сообществу людей. Возможен конфликт с детьми, родственниками, коллегами, обслуживающим персоналом, медиками, тайное несогласие с мнением коллектива. Вы можете чересчур болезненно воспринять чужие намеки, насмешки, что скажется на здоровье.
Водолей
Если вас и вашего партнера или шефа объединяют одинаковые иллюзии, надежды, то вы будете предаваться своим мечтам вместе. Попадание в одну и ту же передрягу, неловкую или сомнительную ситуацию дополнительно сплотит вас, углубит взаимное понимание, а впоследствии обоим будет что вспомнить. Но если ваши взгляды на работу и жизнь различны, а цели не пересекаются, сегодня вы можете окончательно перестать понимать друг друга. Деловое сотрудничество или супружеский союз станут жертвой недоразумения, обмана, дезинформации. Чтобы сохранить их, поищите надежду на общее будущее.
Рыбы
Возможны проблемы со здоровьем близких, собственное неважное самочувствие, хлопоты о состоянии и лечении домашнего животного. Небрежность в этих вопросах очень нежелательна, так как создаст вам массу ненужных проблем. Прежние ошибки, халатность, недосмотр в этих сферах могут быть выявлены. Но преодолеть их последствия полностью будет затруднительно. Не начинайте в этот день нового систематического, длительного лечебного курса, а также учебного процесса. Иначе вы заложите ритм неоднократных разочарований, искажений, прогресс и успех в этих делах будут проблематичны.