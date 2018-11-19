Ученые призывают не превышать норму! Такое какое количество воды убивает ваш организм

Американские медики выяснили, что превышение определённой нормы потребления воды в день может негативно сказаться на самочувствии человека. Кроме того, превышение определённого уровня натрия в организме может спровоцировать "водяное опьянение" — биологическую особенность, при которой нарушается нормальный уровень кровяного давления в мозге, что, в свою очередь, значительно увеличивает риск его повреждения, сообщает Лайф со ссылкой на Business Insider.

Учёные объясняют, что почки человека могут обрабатывать от 800 до 1000 мл воды в час и при превышении этой нормы организм человека попросту не справляется, начиная вымывать нужные для работы организма витамины наружу. Учёные также предупреждают, что чрезмерное употребление воды может быть также опасно, как и обезвоживание. При этом норма употребления обычной воды для одного взрослого человека составляет три-четыре литра в день.