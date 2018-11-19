Вот это платье! Невероятный черный наряд Леди Гаги восхитил Сеть
19 ноября 2018, 15:17
Леди Гага, ранее появившаяся на презентации фильма "Звезда родилась" в эффектном ретро-платье от Giorgio Armani, пошитом из черного бархата, стала гостьей очередного киношного мероприятия, пишет Сегодня.
Актриса и певица приняла участие в 10-м ежегодном гала-концерте губернаторов, организованном Академией киноискусств и наук в Голливуде. По случаю чего выглядела как всегда очень эффектно.
Звезда надела пышное черное платье-балахон с оголенными плечами. И если с некоторых ракурсов оно могло показаться странным, то при ближайшем рассмотрении выглядело просто потрясающе.