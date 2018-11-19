Пн, 19.11.2018
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  • Вот это платье! Невероятный черный наряд Леди Гаги восхитил Сеть

Вот это платье! Невероятный черный наряд Леди Гаги восхитил Сеть

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Леди Гага, ранее появившаяся на презентации фильма "Звезда родилась" в эффектном ретро-платье от Giorgio Armani, пошитом из черного бархата, стала гостьей очередного киношного мероприятия, пишет Сегодня.

Актриса и певица приняла участие в 10-м ежегодном гала-концерте губернаторов, организованном Академией киноискусств и наук в Голливуде. По случаю чего выглядела как всегда очень эффектно.

Звезда надела пышное черное платье-балахон с оголенными плечами. И если с некоторых ракурсов оно могло показаться странным, то при ближайшем рассмотрении выглядело просто потрясающе.

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