Пн, 19.11.2018
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Анфиса Чехова взбудоражила подписчиков соблазнительным фото в нижнем белье

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ФОТО: Скриншот с видео

На новом снимке Чехова демонстрирует подтянутую фигуру и сексуальные формы.

Как только Анфиса Чехова достигла значительных результатов в похудении, она тут же начала публиковать в личном микроблоге фото в нижнем белье и купальнике, демонстрируя свою новую фигуру и вдохновляя на перемены поклонниц. Однако вскоре Анфисе, вероятно, надоели однотипные фото и она перестала делиться с фанатами соблазнительными кадрами. Правда, ненадолго. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Так, на днях на странице Чеховой в Instagram появилось черно-белое фото, на котором она позирует в сексуальном боди и жакете. Поклонники засыпали ведущую лестными комментариями, восхваляя ее прекрасную физическую форму, а также поэтические способности, ведь под снимком Анфиса разместила один из своих стихов:

"Ты независим, я знаю, и ищешь смыслов,

Себя познаёшь, по шагу, по миллиметру. 

А я между строк твои взглядом ласкаю мысли. 

Смотрю на тебя сквозь далёкие километры.

Ты, именно ты, никак не даёшь мне покоя! 

Пунктиром зависла в твоём нерешительном ворде.

В глазах я твоих разглядела бескрайнее море,

Но из берегов оно никак не выходит!"

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