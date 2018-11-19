Анфиса Чехова взбудоражила подписчиков соблазнительным фото в нижнем белье

Как только Анфиса Чехова достигла значительных результатов в похудении, она тут же начала публиковать в личном микроблоге фото в нижнем белье и купальнике, демонстрируя свою новую фигуру и вдохновляя на перемены поклонниц. Однако вскоре Анфисе, вероятно, надоели однотипные фото и она перестала делиться с фанатами соблазнительными кадрами. Правда, ненадолго.

Так, на днях на странице Чеховой в Instagram появилось черно-белое фото, на котором она позирует в сексуальном боди и жакете. Поклонники засыпали ведущую лестными комментариями, восхваляя ее прекрасную физическую форму, а также поэтические способности, ведь под снимком Анфиса разместила один из своих стихов:

"Ты независим, я знаю, и ищешь смыслов,

Себя познаёшь, по шагу, по миллиметру.

А я между строк твои взглядом ласкаю мысли.

Смотрю на тебя сквозь далёкие километры.

Ты, именно ты, никак не даёшь мне покоя!

Пунктиром зависла в твоём нерешительном ворде.

В глазах я твоих разглядела бескрайнее море,