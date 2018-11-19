Анфиса Чехова взбудоражила подписчиков соблазнительным фото в нижнем белье

На новом снимке Чехова демонстрирует подтянутую фигуру и сексуальные формы.
Как только Анфиса Чехова достигла значительных результатов в похудении, она тут же начала публиковать в личном микроблоге фото в нижнем белье и купальнике, демонстрируя свою новую фигуру и вдохновляя на перемены поклонниц. Однако вскоре Анфисе, вероятно, надоели однотипные фото и она перестала делиться с фанатами соблазнительными кадрами. Правда, ненадолго.
Так, на днях на странице Чеховой в Instagram появилось черно-белое фото, на котором она позирует в сексуальном боди и жакете. Поклонники засыпали ведущую лестными комментариями, восхваляя ее прекрасную физическую форму, а также поэтические способности, ведь под снимком Анфиса разместила один из своих стихов:
"Ты независим, я знаю, и ищешь смыслов,
Себя познаёшь, по шагу, по миллиметру.
А я между строк твои взглядом ласкаю мысли.
Смотрю на тебя сквозь далёкие километры.
Ты, именно ты, никак не даёшь мне покоя!
Пунктиром зависла в твоём нерешительном ворде.
В глазах я твоих разглядела бескрайнее море,
Но из берегов оно никак не выходит!"