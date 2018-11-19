«Русская Ванга» предсказала, что ждет каждого в 2019

Для некоторых знаков Зодиака 2019 год обещает быть богатым на удачные возможности, а кому-то придется приложить немало усилий, чтобы добиться успеха. К чему готовиться и как действовать, чтобы изменить жизнь к лучшему.
Животное-покровитель 2019 года - Желтая Земляная Свинья (или Кабан). Именно этот знак восточного гороскопа повлияет на энергетику наступающего года. Известная российская ясновидящая баба Нина учла все особенности символа и стихии 2019 года и составила прогноз на грядущий год.
Что ждет знаки Зодиака в 2019 году
По мнению бабы Нины, у нескольких знаков Зодиака будут наиболее высокие шансы достичь успеха и разбогатеть. В первую очередь к ним относятся представители стихии Земли - Тельцы, Девы и Козероги.
Аккуратность, вдумчивость, ответственный подход к делу, свойственные этим знакам, помогут легко справиться с самыми сложными задачами, повысить доход и подняться по карьерной лестнице.
Однако баба Нина предупреждает: не обойдется и без опасностей. Успехи могут вызвать зависть окружающих, поэтому нужно опасаться сглаза и порчи.
Водная стихия гармонирует с земной энергией, поэтому 2019 год принесет хорошие возможности Ракам, Скорпионам и Рыбам. Не некоторые черты представителей этих знаков могут помешать воспользоваться удачными шансами: нерешительность, некоторая пассивность и медлительность станут препятствием на пути к успеху.
Свинья, покровительница 2019 года, отличается динамичностью и активностью, поэтому характер водных знаков может вступить в противоречие с ее энергетикой.
По мнению бабы Нины, у представителей стихии Огня - Овнов, Львов и Стрельцов - будет возможность воплотить в жизнь задуманное, повысить доход или даже открыть собственное дело, ведь им свойственны черты, которые приветствует животное-покровитель 2019 года - инициативность, настойчивость, решительность. Однако
ясновидящая предупреждает о возможных проблемах: импульсивная энергетика огненной стихии дисгармонирует со спокойной и стабильной энергией стихии Земли,
поэтому у эмоциональных огненных знаков могут возникнуть проблемы в отношениях с семьей, коллегами, руководством, деловыми партнерами, что приведет к краху всех планов.
Воздушным знакам - Близнецам, Весам и Водолеям - баба Нина прогнозирует финансовую удачу. Но чтобы все планы воплотились в жизнь, необходимо приложить серьезные усилия, ведь тяжелая энергетика Земли подавляет стихию Воздуха. По мнению бабы Нины, воздушным знакам в 2019 году будет особенно необходима энергетическая поддержка.