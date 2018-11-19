«Русская Ванга» предсказала, что ждет каждого в 2019

Животное-покровитель 2019 года - Желтая Земляная Свинья (или Кабан). Именно этот знак восточного гороскопа повлияет на энергетику наступающего года. Известная российская ясновидящая баба Нина учла все особенности символа и стихии 2019 года и составила прогноз на грядущий год.

Что ждет знаки Зодиака в 2019 году

По мнению бабы Нины, у нескольких знаков Зодиака будут наиболее высокие шансы достичь успеха и разбогатеть. В первую очередь к ним относятся представители стихии Земли - Тельцы, Девы и Козероги.

Аккуратность, вдумчивость, ответственный подход к делу, свойственные этим знакам, помогут легко справиться с самыми сложными задачами, повысить доход и подняться по карьерной лестнице.

Однако баба Нина предупреждает: не обойдется и без опасностей. Успехи могут вызвать зависть окружающих, поэтому нужно опасаться сглаза и порчи.

Водная стихия гармонирует с земной энергией, поэтому 2019 год принесет хорошие возможности Ракам, Скорпионам и Рыбам. Не некоторые черты представителей этих знаков могут помешать воспользоваться удачными шансами: нерешительность, некоторая пассивность и медлительность станут препятствием на пути к успеху.

Свинья, покровительница 2019 года, отличается динамичностью и активностью, поэтому характер водных знаков может вступить в противоречие с ее энергетикой.

По мнению бабы Нины, у представителей стихии Огня - Овнов, Львов и Стрельцов - будет возможность воплотить в жизнь задуманное, повысить доход или даже открыть собственное дело, ведь им свойственны черты, которые приветствует животное-покровитель 2019 года - инициативность, настойчивость, решительность. Однако

ясновидящая предупреждает о возможных проблемах: импульсивная энергетика огненной стихии дисгармонирует со спокойной и стабильной энергией стихии Земли,

поэтому у эмоциональных огненных знаков могут возникнуть проблемы в отношениях с семьей, коллегами, руководством, деловыми партнерами, что приведет к краху всех планов.