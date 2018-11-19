Что приготовил понедельник: гороскоп на 19 ноября

Овен

Если вы примете верное решение и проведете нынешний день с человеком, который вам близок — запомните данный денек надолго, пишет Segodnya.

Телец

На стыке различных наук рождаются самые замечательные открытия. Осознаете этот факт — сможете добиться чего-то необыкновенного.

Близнецы

Ваши финансы и так оставляют желать лучшего. Подумайте, действительно ли вам сейчас настолько необходимы новые растраты или можете подождать?

Рак

Как ни странно, но сегодня вам придется защищать того, кто явно сильнее вас. Когда все закончится, предъявите счет тому, за кого заступитесь.

Лев

Жизнь без борьбы — скучна. А то, что вы считаете проблемами, на самом деле — временные трудности, в преодолении которых и заключается радость жизни.

Дева

Сегодня вам предстоит испытать новые ощущения. Какие именно — решать вам, хотя можете посоветоваться. Но день обещает быть ярким и незабываемым.

Весы

Вы сегодня получите даже больше, чем желаете. Поделитесь с кем-нибудь излишками, зачем добру пропадать. Не будьте жадиной.

Скорпион

Не превращайте свою жизнь в кошмар. Отдохните немного, подумайте и прикиньте, на что вы можете повлиять, а в чем вы бессильны.

Стрелец

Служебные романы вредны для здоровья. Но если вы уже вляпались в подобную ситуацию, то держите все в секрете, не болтайте много.

Козерог

Не тратьте время на то, что вы никак не сможете изменить, предотвратить или поторопить. Вам никак не избежать того, что будет сегодня.

Водолей

Все дела, которые требую точности в расчетах следует отложить. Ваши чувства будут сильнее разума, поэтому сегодня лучше всего отдохнуть.

Рыбы