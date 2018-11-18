Гороскоп на неделю: Девам пора рисковать, а Тельцам нужно срочно избавиться от плохих привычек

На работе возможны конфликты, не беритесь за дополнительные полномочия и не взваливайте на себя слишком много заданий.

ЛЬВЫ

Вам хоть разорвись, предстоит метаться между работой и семьей. На профессиональном поприще позиции стабильны, зато личная жизнь – это просто праздничный фейерверк, здесь разворачиваются радужные события! Романтическая Фортуна пришла в гости и будет благосклонна весь год. Веселитесь, ловите кайф в развлечениях, наслаждайтесь, заряжая жизненный аккумулятор энергией счастья. А дома танцуйте под дудку родных.

Вкалывать, как лошадь, на нескольких на работах не следует, "сачкуйте", занимаясь любимыми делами, найдите творческое хобби. Тогда и болячки исчезнут. Именно рабочие перегрузки нынче провоцируют недомогания.

ДЕВЫ

Жизненные паруса надувает ветер успешных перемен, когда что -то очень хочется, не бойтесь риска, а смело воплощайте замыслы! Прозорливый ум, блестящая коммуникабельность сделают вас неуязвимыми для конкурентов, виртуозным игроком на жизненном арене, способствовать случайным знакомствам, которые положительно повлияют на реализацию намеченных планов.

Заботьтесь о семейном благополучии, здесь витает опасный дух конфронтации, не дайте ему разрушить уют в доме, личное счастье. Партнеры склонны к агрессии, будьте мудрее, идя в штыки вы провоцируете их на низменные поступки.

ВЕСЫ

Жажда желаний испепеляет, силы бьют через край, обаяние фонтанирует, завораживая противоположный пол. В коммуникационной сфере вам нет равных: заключить сделку, сторговаться, выступить деловым посредником сумеете блестяще. Однако передайте кутье меду, договариваясь о важных вещах, рискуете попасть на аферистов, бездельников, саботажников, вас могут обмануть. И сами не уподобляйтесь аналогичным приемам.

Непременно расплатитесь с долгами, придерживайтесь равновесия между духовными ценностями и материальными потребностями, совершенствуйтесь профессионально, тогда все сложится наилучшим образом. Судьба велит выбрать карьерный курс (на полтора года), отдайте швартовы и вперед! Вы достойны престижной должности и властных высот.

СКОРПИОНЫ

Вы сам себе господин и покровитель. Влиятельные, окутанные магией очарования, презентуйте себя везде, будьте в центре внимания, что активизирует популярность в социуме. Целесообразно пересмотреть условия сотрудничества, внести коррективы в старых договоренностях и поставить их на творческие рельсы. Только здоровые взаимоотношения с коллегами удовлетворят амбиции, способствовать баланса интересов. Благодаря конфиденциальным отношения удастся сократить путь к поставленной цели. Аппетиты обуздайте, размах большой, но сил и материальных средств может не хватить. С детьми, любимыми возможны разногласия вплоть до драк.

СТРЕЛЬЦЫ

Тише едешь, дальше будешь. Тайные закулисные дела идут успешным судьбоносным темпом. Здесь вы пока царь на троне. Однако когда надо выйти на сцену, не прячьтесь, смело демонстрируйте свои планы, достижения. Тактично, без апломба, укротив высокое самомнение, которое захлестывает все вокруг. Зажигая других, помните, что пламенного духу для продуктивного результата может не хватить.