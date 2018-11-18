Гороскоп на неделю: Девам пора рисковать, а Тельцам нужно срочно избавиться от плохих привычек

Астрологический прогноз с 18 по 24 ноября для всех знаков Зодиака.
ОВНЫ
Сбалансируйте желания и возможности, проявляйте щедрость (душевную, материальную) и все будет замечательно, получите максимум удовольствия от жизни. На идеологические темы не ссорьтесь, доказывая собственную правду, у каждого она своя. Тем более что сейчас вы склонны ошибаться. Имейте дело только с доверительными особами, высока вероятность стать жертвой мошенников. И сами не делайте никому пакостей (даже если тайные враги покажут истинное лицо).
Занимайтесь семейными делами, укрепляйте домашнюю крепость, а карьера в лес не убежит. То тема отработанная, осваивайте роль образцового семьянина. У брачных пар кармическое дежавю позади, шлифуйте отношения, любите друг друга. Нужно помочь благоверным самореализоваться на профессиональном поприще, это на данный момент их судьбоносное задача. В отличие от вас. Контакты с Рыбами необходимы, но очень напрягают.
ТЕЛЬЦЫ
Поработайте над сменой имиджа, гардероба, ваша цель – навести красивый марафет, избавиться от плохих привычек и стать образцом для брачных спутников. Они влиятельны, привлекательны, поэтому и вы не должны подкачать! Мудро подойдите к теме партнерства, распределения общего бюджета, где деньги не должны стать яблоком раздора (партнер нынче склонен к транжирству). Развлекательный досуг проводите вместе. Сейчас закладывается фундамент сотрудничества на будущий год. Тянуть рабочий воз следует в опытной и грамотной профессиональной деловой команде, объединенной общими материальными, духовными интересами, дружбой.
Ключевая задача (на полтора года)—самообразование. Учитесь, расширяйте горизонты своих познаний, повышайте интеллектуальный уровень, активно общайтесь с окружающим миром. Вам позволяется сунуть везде нос! Именно любознательным откроется счастливая дверь в будущее.
БЛИЗНЕЦЫ
Путь к расцвету и обогащению, реализации собственных запросов лежит через высокий профессионализм, добросовестный труд на благо других. Просят – радостно помогите, тогда и вам пойдут навстречу. И постарайтесь гармонично вписаться в служебную иерархию, вы владеете уникальным психологическим чутьем, главное вовремя воспользоваться этим даром в конфликтные моменты и взять под контроль ситуацию. Если что-то хочется – это святое желание, выполняйте его без промедления! Себя, любимых, ограничивать нельзя (на полтора года)! А чужие требования выполняйте по мере возможности.
У супружеских пар сейсмическая атмосфера, не провоцируйте авторитарных спутников (они слишком высокого мнения о себе), могут в порыве гнева наломать дров и даже подраться. Держите себя под контролем и не спешите рвать узы. Бурю нужно переждать. Держитесь Стрельцов.
РАКИ
Будьте инициативными на всех фронтах! Подстраиваться под других, брести в хвосте, быть подкаблучником -деградировать. Вы самодостаточная авторитетная личность, знаете, что хотите! Созидайте, любите, охмуряйте поклонников, дух азартной борьбы, конкуренции вдохновляет, в эти моменты вас наполняет бурная энергия, вырастают крылья. Если кто-то пришелся по душе, боритесь, любовь следует завоевывать! Одновременно берегите семейное гнездо, здесь райское царство.
У супружеских пар экзамен на партнерскую зрелость продолжается, сумеете руководить с любовью -- сохраните союз. Благоверных нынче диктатом не возьмешь. Развод тоже не выход.
На работе возможны конфликты, не беритесь за дополнительные полномочия и не взваливайте на себя слишком много заданий.
ЛЬВЫ
Вам хоть разорвись, предстоит метаться между работой и семьей. На профессиональном поприще позиции стабильны, зато личная жизнь – это просто праздничный фейерверк, здесь разворачиваются радужные события! Романтическая Фортуна пришла в гости и будет благосклонна весь год. Веселитесь, ловите кайф в развлечениях, наслаждайтесь, заряжая жизненный аккумулятор энергией счастья. А дома танцуйте под дудку родных.
Вкалывать, как лошадь, на нескольких на работах не следует, "сачкуйте", занимаясь любимыми делами, найдите творческое хобби. Тогда и болячки исчезнут. Именно рабочие перегрузки нынче провоцируют недомогания.
ДЕВЫ
Жизненные паруса надувает ветер успешных перемен, когда что -то очень хочется, не бойтесь риска, а смело воплощайте замыслы! Прозорливый ум, блестящая коммуникабельность сделают вас неуязвимыми для конкурентов, виртуозным игроком на жизненном арене, способствовать случайным знакомствам, которые положительно повлияют на реализацию намеченных планов.
Заботьтесь о семейном благополучии, здесь витает опасный дух конфронтации, не дайте ему разрушить уют в доме, личное счастье. Партнеры склонны к агрессии, будьте мудрее, идя в штыки вы провоцируете их на низменные поступки.
ВЕСЫ
Жажда желаний испепеляет, силы бьют через край, обаяние фонтанирует, завораживая противоположный пол. В коммуникационной сфере вам нет равных: заключить сделку, сторговаться, выступить деловым посредником сумеете блестяще. Однако передайте кутье меду, договариваясь о важных вещах, рискуете попасть на аферистов, бездельников, саботажников, вас могут обмануть. И сами не уподобляйтесь аналогичным приемам.
Непременно расплатитесь с долгами, придерживайтесь равновесия между духовными ценностями и материальными потребностями, совершенствуйтесь профессионально, тогда все сложится наилучшим образом. Судьба велит выбрать карьерный курс (на полтора года), отдайте швартовы и вперед! Вы достойны престижной должности и властных высот.
СКОРПИОНЫ
Вы сам себе господин и покровитель. Влиятельные, окутанные магией очарования, презентуйте себя везде, будьте в центре внимания, что активизирует популярность в социуме. Целесообразно пересмотреть условия сотрудничества, внести коррективы в старых договоренностях и поставить их на творческие рельсы. Только здоровые взаимоотношения с коллегами удовлетворят амбиции, способствовать баланса интересов. Благодаря конфиденциальным отношения удастся сократить путь к поставленной цели. Аппетиты обуздайте, размах большой, но сил и материальных средств может не хватить. С детьми, любимыми возможны разногласия вплоть до драк.
СТРЕЛЬЦЫ
Тише едешь, дальше будешь. Тайные закулисные дела идут успешным судьбоносным темпом. Здесь вы пока царь на троне. Однако когда надо выйти на сцену, не прячьтесь, смело демонстрируйте свои планы, достижения. Тактично, без апломба, укротив высокое самомнение, которое захлестывает все вокруг. Зажигая других, помните, что пламенного духу для продуктивного результата может не хватить.
Старайтесь все просчитать, чтобы "шкурка стоила выделки". Собственные нужды, висящие гирями, могут не дать выйти победителями из игры "я тебе -- ты мне". Объединяйтесь совместными усилиями, стратегическими ресурсами, ориентируясь на чужие интересы, то двигатель в будущее. Самостоятельно каши не сварите.
КОЗЕРОГИ
Вокруг "гравитационное" дружеское поле и все, кто попал в его магнетическую ауру, готовы разделить ваши интересы и дышать одним братским духом. Любовь и дружба переплетутся в один клубок, друзья станут любовниками, а любовники друзьями. Устраивайте личную жизнь, паруйтесь, если одинокие, автономное плавание противопоказано. Одиночество –это враг. Счастливые шансы придут к тем, кто умеет строить или укреплять расшатанные союзы (брачные, деловые), занимается благотворительностью. Пропускайте вперед энтузиастов, не ставьте никому палки в колеса. Будьте дипломатами везде! И любите работу, это вдохновляющая Муза!
ВОДОЛЕИ
На карьерном (бизнесовом) небосклоне солнечно, расширяйте сферу делового влияния, активизируйте профессиональную деятельность, учитесь, осваивайте прогрессивные технологии. Целесообразно сблизиться с руководством, оно к вам благосклонно, поэтому можете рассчитывать на привилегии, хорошие заработки, более высокую должность. Одновременно наведите порядок в домашнем хозяйстве, ибо за служебными хлопотами вы совершенно забросили домашние дела. Друзей цените и не используйте дружеские связи с меркантильной целью. Остерегайтесь краж.
РЫБЫ
Духовное мировоззрение кардинально меняется, вчерашние идеалы уходят в небытие, освобождая место новым интересам, увлечениям, романтическим пристрастиям. Эмоциональный накал —это хорошо. Именно сильные чувственные стрессы являются детонатором целебных изменений. Вы снова воскресаете из пепла отработанного прошлого.
Внимание профессионалам: карьерное восхождение началось, вы в фаворе у высоких чинов, покровителем может совершенно незнакомое лицо. Придерживайтесь субординации, контролируйте амбиции (агрессия возростает). Вам также дается власть над людьми, а это большое испытание и искушение, будете злоупотреблять, рухнете вниз…
Помните: вы несете большую ответственность за тех, кто от вас зависим.